Jônatas Faro abre mão do jogo e desiste de A Fazenda 18

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Jônatas Faro resolveu que já deu por hoje e desistiu de A Fazenda 18 nesta quinta-feira, 22 de outubro. A produção da Record comunicou a decisão aos outros peões, .

O clima pesou quando o cuco tocou e os colegas foram procurar o ator, mas ele já tinha sumido da residência. Ana chegou a comentar que ele já tinha dado sinais de que iria desistir. A confirmação veio na voz de Thaíde, que leu o aviso oficial da produção informando que Jônatas não fazia mais parte do elenco e que os pertences dele deveriam ser levados ao camarim.

Darlin, que era aliada do ator no jogo, ficou bem mexida com a notícia. Nos últimos dias, Jônatas já vinha demonstrando desconforto diante das constantes discussões. Com isso, passou a ser chamado de "planta" entre os adversários.

No Instagram, o perfil oficial do participante explicou que ele não ultrapassou seus limites. A publicação diz que fica o carinho por tudo o que viveu, mas que essa experiência é apenas um capítulo de uma história que continua agora do lado de fora.

Será que o jogo fica mais tranquilo sem ele ou a confusão só vai aumentar?