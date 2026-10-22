Joquebede? Pyong Lee e Natália Nasser escolhem nome bíblico raro para a filha e web reage

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Pyong Lee e a influenciadora Natália Nasser revelaram que a primeira filha do casal se chamará Joquebede. O nome, de origem bíblica, causou alvoroço nas redes sociais e foi alvo de diversas críticas por parte dos seguidores da dupla.

Longe de se abater com a repercussão negativa, a ex-mulher de Pyong, Sammy Sampaio, compartilhou nos stories do Instagram um print de conversa com Natália, onde as duas brincam sobre os memes e as opiniões ruins da web. Enquanto Natália comentou que o povo estava chamando a bebê de Jake e Joke, Sammy respondeu que viu uma variação de que gostou, Jook beed lee, e disse: "Achei conceito". Natália finalizou dizendo que a menina "já pode atuar com esse nome".

Pyong já é pai do pequeno Jake, de seis anos, fruto de sua relação anterior com Sammy. Na época do nascimento do primogênito, o ilusionista estava confinado no Big Brother Brasil. Já Sammy também anunciou em junho de 2026 que espera o segundo filho com seu atual namorado, Rafael Schneider.

Para quem não conhece a origem, Joquebede vem do hebraico e combina elementos que significam Deus, honra, peso ou glória. Na Bíblia, ela foi mãe de Moisés, Arão e Miriã. No Brasil, porém, o nome é raríssimo: dados do Censo de 2022 do IBGE mostram que existem apenas 994 pessoas com esse nome no país, o que representa 0,0005% da população.