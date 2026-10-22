Justiça tardia! César descobre que o pai é inocente em Quem Ama Cuida
César, personagem de Rainer Cadete na novela Quem Ama Cuida, vai conseguir uma vitória e tanto nos próximos capítulos. Depois de passar meses procurando, o médico finalmente encontra o laudo original do perito que avaliou o caso do seu pai.
Ao ler o documento, César descobre que o pai era inocente e que não cometeu erro médico.
Será que agora a família consegue ter um minuto de paz ou vai surgir outro drama do nada?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.