Beijo técnico? Nívea Stelmann confessa que aproveitava os galãs nas novelas

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Nívea Stelmann resolveu abrir o jogo sobre os bastidores de sua carreira na TV e deixou muita gente surpresa. Em vídeo publicado no canal Nívea Stelmann Por Aí, no YouTube, a artista de 52 anos contou que nunca deu beijo técnico nas novelas em que trabalhou.

Para Nívea, não fazia sentido simular a situação, principalmente quando precisava contracenar com atores bonitos. Ela admitiu que aproveitava o momento e não via necessidade de fingir.

Com mais de três décadas de trajetória, a atriz estreou na televisão em Malhação. Ao longo dos anos, ela dividiu cenas românticas com galãs como Cláudio Heinrich, Sidney Sampaio, Heitor Martinez, Ângelo Paes Leme, Dalton Vigh e Mario Frias, que também foi seu marido.

A revelação acontece em um momento delicado. No fim de julho, Nívea anunciou o término do casamento de 14 anos com o empresário Marcus Rocha. A atriz contou que foi surpreendida pela decisão do parceiro, que deixou a casa onde moravam em Orlando, nos Estados Unidos.

Em conversa no podcast Papagaio Falante, ela desabafou sobre a dor de encerrar a relação e perder os planos que tinha para o futuro. Nívea explicou que a tristeza não era apenas pela ausência da pessoa, mas pelo luto do futuro que planejou, já que acreditava genuinamente que envelheceria com ele.

A gente até entende a Nívea: quem seria a gente para dizer 'não' a um galão da TV fingindo que é técnico?