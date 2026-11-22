Entretenimento

A atriz Adriana Lessa denunciou ter sido vítima de racismo em uma loja de luxo localizada no complexo Cidade Matarazzo, na região da Bela Vista, em São Paulo. A artista relatou que, durante sua visita ao estabelecimento, foi seguida e vigiada por funcionários do local.

Adriana Lessa é atriz e personalidade de televisão brasileira, com passagens como atleta de voleibol do Sport Club Corinthians Paulista e na equipe de atletismo de Guarulhos.

O episódio na loja

O caso aconteceu em setembro. Segundo o relato da atriz, a situação de desconforto começou no momento em que ela se aproximou de algumas peças da loja. Ela percebeu que a atendente, representante do estabelecimento, se aproximou e a mediu da cabeça aos pés, e vice-versa.

Diante da situação, Adriana se apresentou e perguntou o nome da funcionária. No entanto, a atendente não teria dito que estaria ao lado para atendê-la ou que permaneceria próxima para dar suporte, mantendo o comportamento que deixou a atriz muito desconfortável. Adriana Lessa afirmou que outras pessoas que estavam no local não receberam esse mesmo tratamento.

O estabelecimento onde o fato ocorreu é o Matalab, que faz parte do complexo Cidade Matarazzo, espaço que concentra hotel, restaurantes, lojas de luxo e áreas culturais. O ambiente do Matalab é caracterizado por peças de arte e roupas de grife expostas em araras.

Investigação e reparação

Em novembro, a Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (DHPP) instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.

O advogado de defesa, Carlos Nicodemos, defendeu que qualquer prática de racismo, seja em relações de consumo ou fora delas, deve gerar responsabilização. Para ele, a expectativa não é apenas de uma indenização financeira, mas de uma reparação histórica. Isso incluiria uma retratação, um pedido de desculpas e a comprovação objetiva de que a loja de alto padrão promove ações de formação para seus funcionários e prepostos, para que a lei seja obedecida mesmo em estabelecimentos desse nível.

Letramento racial e a resposta da loja

O professor e Babalawô Ivanir dos Santos destacou que é responsabilidade dos proprietários de lojas treinar e promover o letramento racial de seus funcionários. Ele argumentou que, enquanto os donos de shoppings e lojas não tiverem consciência de que a questão racial é um problema e um crime, não haverá avanço. Santos ressaltou que os proprietários também podem ser penalizados, e não apenas o funcionário que comete a atitude discriminatória.

Adriana Lessa expressou seu desejo de que nenhuma outra pessoa passe por situações semelhantes devido ao tom de pele, classe social ou opção religiosa.

Em resposta, o Matalab enviou uma nota dizendo que lamenta profundamente a situação relatada. A empresa afirmou que a profissional, ao perceber que se tratava da atriz Adriana Lessa, procurou se manter próxima para dar continuidade ao atendimento. A nota finalizou declarando que qualquer forma de discriminação é incompatível com os princípios da empresa.