Espectáculos

Jennifer Lopez no solo la rompe en la música y en la actuación; ahora está en una etapa personal ¡que es pura inspiración! Después de un divorcio en 2024 que la dejó soltera, y con sus mellizos ya en la universidad (¡ay, cómo crecen los niños!), J.Lo está dedicada a disfrutar de su propia compañía.

Este tiempo sin pareja le ha permitido reconocer qué es lo realmente importante antes de entablar una relación, y así lo compartió en una reciente aparición pública.

¿Y cuándo fue que compartió esta sabiduría? La noche del 19 de noviembre, J.Lo estuvo en la premiere de “The JLo Show” en Los Ángeles. Este es un especial musical de su residencia en Las Vegas, y prepárense porque lo vamos a poder ver a partir del 26 de noviembre por Paramount+. La ‘Diva del Bronx’ desfiló por la alfombra roja ¡radiante y regia como siempre!,

Fue ahí, entre flashes y aplausos, donde nos soltó sus valiosos tips sobre parejas y, sobre todo, sobre amor propio. Sus consejos se basan en las experiencias que le han dejado sus propias relaciones.

¡A ver, a ver! ¿Quién más cree que J.Lo está marcando la pauta para todas las que están solteras o pensando en estarlo? ¿Listos para darle un giro a la forma en que ven el amor?