Espectáculos

En el episodio más reciente de "MasterChef Celebrity Argentina 2026", el jurado, compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, tomó una decisión que generó un ambiente de alta tensión. La prueba del día era preparar un falafel acompañado de pan pita y yogur, y al final, los chefs llamaron al frente a Mike Amigorena, Grego Rossello y Josefina "China" Ansa.

Aunque la "China" Ansa logró subir al balcón, la alegría no fue para todos. Grego Rossello y Mike Amigorena tuvieron que recibir, de nuevo, el delantal gris. Grego se retiró a su estación muy enojado, mientras que Mike quedó tan desconcertado que hasta se olvidó de agarrar su delantal. Maru Botana se lo arrojó para que lo agarrara. "Yo me tenía fe y cociné bien, quería arrancar una racha de balcones", lamentó el actor.

Pero el show debe continuar, y la competencia sigue su curso hacia la octava semana. Los participantes quedaron divididos en dos instancias clave. En la "Noche de beneficios" estarán Hernán "Mala Fama" Coronel, Julieta Poggio, Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Marta Fort, Josefina "China" Ansa, Karina Mazzocco y Nazareno Casero. ¡Ahí está la "China" otra vez!

Por otro lado, la "Noche de última chance" estarán Elizabeth "La Negra" Vernaci, Pablo Giralt, Edith Hermida, Rocío Robles, Luck Ra, Pablo Migliore, Grego Rossello, Mike Amigorena, Campi y Luciana Geuna.