Espectáculos

¡Atención, fanaticada de Gran Hermano! Después de días de chismes y especulaciones que nos tenían con el corazón en la boca, Laura Ubfal finalmente rompió el silencio y puso los puntos sobre las íes. Es que la ausencia de la periodista en el panel de ‘Gran Hermano Generación Dorada’ desató una ola de rumores sobre una posible suspensión por sus comentarios a la producción y a algunos participantes, dejando a todos sus seguidores en vilo.

Pero, ¡sorpresa, sorpresa! Ubfal aclaró que no fue suspendida ni desvinculada del programa. Ella misma salió a confirmar que sigue más firme que nunca en el barco del reality y que la tendremos de vuelta en pantalla, así que a sacar los pochoclos y prepararse para sus ácidos comentarios de siempre. Reconoció, eso sí, que hubo momentos de mucha tensión y malestar en los últimos días, un drama que nos dejó con más preguntas que respuestas.

El porqué de la ausencia y un papelito inesperado

¿Por qué no la vimos, entonces? Ubfal explicó que su ausencia fue conversada directamente con el productor general del programa. Resulta que esta fue la primera vez que faltó en toda la edición del reality, lo que ya nos da una idea de que la cosa era seria. Uno de los motivos que la llevó a alejarse momentáneamente fue, agárrense bien, una carta documento que recibió del entorno de una de las participantes que aún está en la casa más famosa.

La periodista contó que este documento la dejó bastante afectada y que lo consideró dirigido principalmente a “La Linterna” y “Mandarina”, los espacios desde donde suele hacer sus comentarios sobre el programa. A ver, seamos honestos, ¿quién se aguanta que le manden un papel legal por opinar de un reality donde la exposición es la base del juego? Ubfal cuestionó justo eso: que se le impidiera hablar de una participante en un formato que, según su visión, vive de la exposición pública. ¡Si no es para hablar, entonces para qué está, che!

Malestar público y profesionalismo a flor de piel

Días antes de todo este embrollo, la misma Ubfal había expresado su malestar en público y hasta había puesto en duda si seguía o no en ‘Gran Hermano Generación Dorada’. En su programa de streaming, la periodista defendió su credibilidad a capa y espada, como debe ser, y reconoció que estaba pasando por un momento complicado. También comentó que algunos fans del reality la habían puesto en un pedestal de “justicia” dentro del programa, algo que ella misma rechazó de entrada.

Nosotros la bancamos, porque Ubfal dejó clarísimo que Gran Hermano es un juego, no un tribunal para decidir si hay fraude o no. Si bien comprendía el enojo de la gente que sigue el ciclo y hasta hace apuestas con las votaciones, su rol es el de comentarista, no el de jueza. A pesar de las diferencias y el malestar que se le notaba a kilómetros, la periodista siempre destacó el trabajo de la producción y la importancia que tiene el reality en la televisión argentina. Que no esté de acuerdo con todo, no significa que no valore el esfuerzo detrás. ¡Así se hace, con altura!

¿Final feliz? Conversaciones y futuro garantizado

Lo bueno es que, a pesar de todo el barullo, Laura Ubfal aseguró que la situación ya está más que solucionada y que no hay ningún conflicto que le impida seguir participando de ‘Gran Hermano Generación Dorada’. ¡Menos mal! Para que la paz regresara, la periodista contó que estuvo en charlas con varias figuras del programa, incluyendo a Sol Pérez, Trezeguet y al mismísimo conductor, Santiago del Moro, con quien habló específicamente sobre los motivos de su breve ausencia. Así que parece que se dieron un buen apretón de manos (o un café virtual, ¡quién sabe!).

Con esto, Ubfal confirmó que seguirá formando parte de la familia de Gran Hermano, pero ojo, dejó bien en claro que no piensa morderse la lengua. Va a seguir expresando sus opiniones, señalando tanto lo que le parece bien como lo que considera cuestionable. ¡Prepárense, porque la Ubfal tiene cuerda para rato y no se calla nada! ¿Quién más está listo para verla de vuelta y con el cuchillo entre los dientes?