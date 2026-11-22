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¡Prepárense para el chismecito, que Mía Rubín nos soltó la sopa! La joven cantante habló por primera vez sobre su separación con Tarik Othón, confirmando lo que muchos ya sospechaban, pero que ella misma había negado hace poquito. Según Mía, no hubo ni peleas épicas ni terceras personas involucradas, pero sí admitió que el desenlace no fue el que ella había pintado en su cabeza.

La noticia cayó como balde de agua fría para sus seguidores, ¡especialmente porque a finales de octubre ella había dicho que todo era puro rumor! Pero el jueves 19 de noviembre, en la Ciudad de México, Mía decidió ponerle fin al misterio y contarnos qué onda con esta nueva etapa de su vida.

¿Por qué Mía y Tarik decidieron separarse?

La razón principal de este adiós, según la propia Mía, está ligada a los caminos profesionales que cada uno quiere tomar. Tarik tiene planes de volar alto y mudarse a España para perseguir sus sueños, mientras que Mía se queda en México, enfocadísima en darle un empujón a su carrera musical. Un clásico, ¿no?

“Obviamente no hay mala leche. Yo siempre le voy a desear lo mejor de lo mejor”, compartió la cantante. Dijo que para ella él es una persona muy especial y que él se va a seguir sus sueños a España mientras ella se queda a seguir los suyos. Así que, la distancia y esa búsqueda individual de la cima profesional fueron los que influyeron para que decidieran ponerle punto final a su romance. A veces, amar significa también soltar para que el otro vuele.

“No era como yo esperaba”: La verdad de Mía

Aunque Mía aseguró que la decisión de separarse fue cosa de los dos, también soltó que el final de esta historia de amor no era el escenario de cuento de hadas que ella se había imaginado. Confesó que no era como ella esperaba que terminaran las cosas, pero que fue una decisión que ambos tomaron. Es que, seamos sinceros, ¿quién se imagina el final cuando está de cabeza por alguien?

La cantante fue muy enfática en dejar claro que no hay dramas ni conflictos ocultos detrás de su ruptura. Ambos optaron por cerrar este capítulo con cariño y respeto, entendiendo que a veces las cosas simplemente tienen que ser así. Explicó que simplemente fue algo que tuvo que suceder para que ambos crecieran, demostrando una madurez que muchos quisiéramos al terminar una relación. Además, recalcó que se queda con los buenos momentos y el cariño que siente por quien fue su pareja durante varios años. Una actitud súper positiva para un momento de cambio, ¿verdad?

¿Aclara o confunde? Los rumores previos

Lo que más sorprendió a todos fue que esta confirmación llegó semanas después de que Mía Rubín negara los rumores de una posible ruptura. A finales de octubre, en el famoso Beliween —la fiesta de Halloween de Belinda—, Mía había dicho que ella y Tarik solo estaban intentando tener más privacidad y compartir menos de su noviazgo en redes sociales. ¡Hasta calificó las versiones de separación como puros chismes!

En ese momento, aseguró que ya no se sentían cómodos exponiendo tanto su relación ante el público. Pero, como la vida da muchas vueltas y el tiempo pone a cada uno en su lugar, unas semanas después la misma Mía confirmó que sí, que el truene era real. ¡Vaya giro de guion para la farándula!

Un amor de más de tres años

Mía Rubín y Tarik Othón fueron una de esas parejas jóvenes que siempre daban de qué hablar. Su historia de amor empezó hace más de tres años, cuando sus familias coincidieron y el rejoneador se acercó a la cantante. Desde entonces, compartieron viajes, celebraciones, fotos románticas en sus redes y un montón de momentos que nos hacían suspirar.

En mayo de este año, incluso, celebraron su tercer aniversario. Mía le dedicó un mensaje súper tierno con varias fotos, expresando lo importante que había sido la llegada de Tarik a su vida. ¿Se acuerdan cuando él le regaló un caballo llamado Aquiles? ¡Uff, qué nivel de romance! Ella lo recibió con toda la ilusión del mundo. Ahora, sus caminos se bifurcan: Tarik se va a España a buscar nuevas oportunidades y Mía sigue a tope con su proyecto musical en México.

Aunque su historia de amor llegó a su fin, Mía dejó más que claro que no guarda rencores y que siempre le deseará lo mejor a su ex. Un ejemplo de cómo cerrar ciclos con altura. ¿No creen que es lo más maduro que podemos hacer después de un truene?