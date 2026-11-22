Espectáculos

Nuestra Sydney Sweeney, que no se anda con chiquitas cuando de sensualidad y de celebrar distintas temporadas se trata, nos acaba de sorprender con una sesión de fotos que ya nos metió en pleno mood navideño. La actriz y productora estadounidense, de 29 años, posó para su propia marca de lencería, SYRN (que lanzó en enero), y como siempre, ¡dejó a todos con la boca abierta!

Para esta ocasión tan especial, Sydney se lució con un conjunto de lencería blanca que grita "romanticismo invernal". Imagínense el despliegue: un brasier de encaje floral con copas estructuradas y semitransparentes que le daban un toque súper delicado, combinado con una tanga de tiro bajo adornada con encaje fino. Para completar este look de impacto, unas medias transparentes que le llegaban hasta el muslo, con bandas de encaje en la parte superior, y unos tacones blancos de punta afilada que estilizan al máximo. ¡Un atuendo que combina lo hot con lo más festivo y elegante! Y no solo eso, el escenario también le puso un toque mágico a la sesión, recreando un paisaje nevado de ensueño con telas de satén color borgoña y detalles de piel sintética blanca, pura vibra de invierno deluxe.

Pero, como siempre hay un detalle que nos pica la curiosidad y nos hace comentar en el grupo: Sydney, que normalmente nos tiene acostumbrados a verla sonriendo a más no poder, con su actitud siempre alegre y hasta con poses juguetones frente a las cámaras, esta vez nos dejó con una expresión... seria. ¡Más que seria, una mirada que parecía transmitir cierta tristeza! La verdad es que su rostro en estas fotos nos hizo preguntar a todos: ¿qué hay detrás de esa mirada?

Más allá de dejarnos con la intriga de su expresión, esta sesión no solo nos regala fotos increíbles de Sydney, sino que también es la vitrina perfecta para SYRN, la marca con la que la actriz está construyendo su propia identidad en la industria de la moda. Está clarísimo que tiene una visión súper definida de lo que significa la feminidad y la sensualidad, y no duda ni un poquito en mostrarla a través de sus diseños. Es una faceta diferente de su carrera en el entretenimiento, y la verdad, ¡nos encanta verla explorar nuevos horizontes y patear el tablero!

Entonces, ¿ustedes qué creen? ¡Queremos leer sus opiniones!