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Edith Hermida, conductora y locutora, construyó su vida familiar a partir de experiencias muy diferentes entre sí. Atravesó distintas etapas familiares, todas ligadas al nacimiento y crecimiento de sus hijas, a partir de relaciones que marcaron su vida personal. ¡Definitivamente no hay una sola forma de ser familia, y ella lo demuestra!

Cuando el amor es corto, pero el lazo es para siempre

La primera gran historia de amor de Edith como madre fue con Gabriel, el padre de Paloma. ¡Y fue todo muy rápido! En ese momento, Edith también conoció a Romina, la pequeña hija que Gabriel ya tenía de una relación anterior. Con el tiempo, nació Paloma, la hija de la conductora, y las dos niñas, Romina y Paloma, crecieron como si fueran hermanas de sangre. ¡Qué tierno!

Pero, como a veces pasa en la vida real, la relación de pareja terminó poco después de que empezaran a vivir juntos. Después de la separación, el papá de Romina y Paloma se mudó a otra provincia. Esto, obviamente, cambió por completo la dinámica familiar y dejó a Edith con una tarea titánica. ¡Pura garra!

Muchos años después, Edith reveló en varias entrevistas que ella asumió la mayor parte de la crianza de Paloma. Nos contó que hubo largos periodos en los que le tocó hacerse cargo sola de todo, de todas las obligaciones cotidianas de la maternidad, ¡porque el papá de su hija estaba poco presente! Esa experiencia la llevó a ocupar simultáneamente todos los roles familiares necesarios para acompañar el crecimiento de la joven. ¡Una guerrera! Durante ese tiempo, su rutina giraba en torno a sostener el día a día familiar.

Pero hay algo que nos demuestra la calidad de persona que es Edith: a pesar de la separación, ella decidió mantener el contacto con Romina para que las dos hermanas no perdieran ese vínculo tan bonito. En una charla con Puro Show, Edith explicó que siempre se sintió responsable de haber fortalecido esa relación entre las niñas y que, aunque ya no estaba con el padre de Romina, ¡el contacto nunca se interrumpió! Ella misma lo resumió así: “Yo me considero el artífice de la linda relación de hermanas que tiene con Paloma”.

Con el paso de los años, la relación entre Edith, Paloma y Romina se mantuvo firme como un roble. La conductora contó que compartieron vacaciones, encuentros familiares y un montón de momentos importantes de la vida. Incluso cuando Paloma era chiquita, se iban de viaje juntas, ¡y esa cercanía hizo que el lazo se consolidara más allá de las circunstancias que habían rodeado la separación de la pareja!

Un segundo amor que duró quince años y un adiós maduro

Muchos años después del nacimiento de su primogénita, Edith se dio una nueva oportunidad en el amor con Roberto “Batata” Fernández, el padre de su hija menor, Amparo. ¡Esta pareja sí que duró! Compartieron nada más y nada menos que quince años de vida en común, formando una familia donde el crecimiento de Amparo era el centro de todo. Durante esos años, tuvieron una vida familiar estable, atravesando distintas etapas personales y laborales. ¡Imaginen la cantidad de historias que deben tener!

Pero la vida, como sabemos, da muchas vueltas, y con el tiempo empezaron a tener sus dificultades, que al final derivaron en una separación. Edith, con la madurez que la caracteriza, confirmó que la decisión se tomó en buenos términos y después de varios intentos por resolver la situación. ¡Así es como se hacen las cosas!

Al confirmar el final de la relación, la conductora dijo que “esta relación ya tenía vencimiento”. Eso muestra que a veces, por más cariño que haya, las etapas se cumplen. Así, Edith ha ido navegando por distintas etapas familiares, pero una cosa es clara: todos los lazos que construyó a través de sus hijas, ¡siguen más conectados que nunca!

La verdad es que la vida de Edith Hermida es un ejemplo de cómo una familia se adapta y se reinventa. ¿Ustedes creen que el amor puede cambiar de forma pero el lazo familiar siempre permanece?