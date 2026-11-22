Espectáculos

Julián Gil, el conocido actor, presentador y modelo argentino, y su esposa, la conductora deportiva Valeria Marín, llevan casi dos años de casados y siete de relación. La pareja anda más feliz que nunca y, aunque ya tienen un montón de bodas en el historial, ahora sus planes apuntan a algo más grande: ¡ser padres juntos!

¿Se viene la bendición?

La verdad es que la idea de tener un bebé los tiene a los dos de lo más emocionados. Julián, con esa chispa que lo caracteriza, dijo a las cámaras de Televisa Espectáculos que nunca han dicho que no, que sí quieren y que esperan que "papito Dios y el universo nos manden la bendición". ¡Y quién no se emocionaría con semejante notición!

Por su parte, Valeria, que es una mujer de carrera y con una agenda de infarto, también ha cambiado de opinión sobre la maternidad. En una charla reciente con Mauricio Barrientos, el "Diablito", para su canal de YouTube, la presentadora deportiva contó que antes no lo tenía en sus planes por su ocupada agenda, pero que ahora no descarta la idea y están abiertos a que se dé. ¡Así se habla, con esa flexibilidad que nos encanta!

El secreto de un matrimonio a prueba de todo... ¡y de muchas bodas!

Pero no solo de bebés vive esta pareja, ¡también de un amor bien trabajado! Julián Gil, que se las sabe todas, nos reveló su truco para mantener la llama encendida con Valeria. Según él, la clave es ¡no caer en la monotonía y hacerla feliz! Contó en su entrevista con Televisa Espectáculos que, como pareja, han logrado ser cómplices y amigos, y que su función con ella es complacerla: que esté feliz, que no se le enoje y, si le pide que se pinte el pelo, se lo pinta. ¡Qué detallista y flexible este hombre!

Y ojo al dato, que esta pareja no se casa una vez, ¡sino las que haga falta! Julián contó que llevan siete años juntos y que, aparte de la boda oficial del 29 de diciembre de 2024 en Cidra, Puerto Rico, ¡tuvieron otras! Sí, leíste bien: también pasaron por el altar en Bali y, hace poquito, en Las Vegas. Según explicó el actor, se casan porque les gusta casarse y piensan que eso alimenta la relación. ¡Así cualquiera se mantiene enamorado, con tantas excusas para celebrar!

La familia Gil, ¡ya con tres bendiciones!

Aunque con Valeria todavía no tienen retoños, Julián Gil ya es padre de tres bombones de relaciones anteriores. Su hija mayor, Nicolle Alejandra, fruto de su relación con Brenda Torres, ¡ya lo hizo abuelo con su primer hijo, Oliver! Luego está su primer varón, Julián Gil Jr., que llegó en 1995. Y, por último, el más chiquito de la casa, Matías, que nació en el 2017 y a quien tuvo con la actriz Marjorie de Sousa.

Sobre su relación con Matías, el actor se abrió en el aeropuerto de México, hablando con las cámaras de Junket Entretenimiento sobre la lucha legal y el vacío que siente al no poder estar cerca de él. Julián comparó su situación con una mesa a la que le falta una pata. Pero no pierde la fe: dijo tener esperanza de que cuando Mati esté más grande eso va a pasar. El actor aseguró que, a pesar de todo, es feliz con su familia, incluyendo a sus hijos y expareja, pero que la relación con su hijo menor sigue siendo una asignatura pendiente en su vida.

Así que, mientras esperamos a que "papito Dios" mande esa bendición, ¿quién más va a copiar la estrategia de las bodas múltiples para mantener la chispa?