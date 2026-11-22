Espectáculos

Los ojos del mundo se posaron una vez más en Kylie Jenner y Timothée Chalamet el pasado viernes 20 de noviembre de 2026. La pareja volvió a ocupar la primera fila de un partido de la NBA, esta vez en el encuentro entre Los Angeles Lakers y Utah Jazz en el Crypto.com Arena, y nos regalaron una clase magistral de estilo. Lo interesante es que, lejos de vestirse a juego, cada uno mantuvo su propia vibra, pero logrando una conexión visual que no podemos ignorar. Esto ha puesto el foco en la manera en que estos dos construyen sus apariciones públicas. ¿Quieres saber cómo lo hacen? ¡Atentos, que aquí les pasamos el chisme completo!

El estilazo de Kylie: ¡Cuero y denim a la cancha!

Para su regreso a la cancha, Kylie Jenner sacó a relucir una fórmula que ya es un clásico en su ropero. La empresaria apostó por una chaqueta de cuero negra de su propia marca, Khy, con una silueta súper escultórica y cierre frontal. La llevó entreabierta, como para darle ese toque canchero que tanto le gusta. Para combinar, unos jeans celestes de lavado claro, a la altura del tobillo y corte recto, que suavizaron el conjunto dándole un acabado más informal. ¿Y en los pies? Unas sandalias de tiras finas con estampado de serpiente, que le dieron el punto exótico.

Este look es pura Kylie: una prenda superior ajustada o con estructura marcada, pantalones de denim que no fallan y calzado abierto de taco fino. El contraste del cuero negro y el jean azul claro, más una manicura y pedicura oscuras, fueron clave. En belleza, mantuvo su pelo negro, largo y suelto, ojos en tonos marrones difuminados y labios nude de subtono frío. La paleta de colores bien limitada, con las sandalias como único elemento gráfico. Y es que Kylie sabe alternar entre lo ceñido y looks de alfombra roja más teatrales, como el vestidazo rojo de lentejuelas de Schiaparelli que usó en los Oscar de 2026, inspirada en Jessica Rabbit, o el vestido negro con lentejuelas y plumas que llevó a la fiesta de Vanity Fair ese mismo año. ¡Pura versatilidad!

Timothée: ¡Sporty chic y cuero rebelde!

Al ladito de Kylie, Timothée Chalamet se la jugó por una onda totalmente distinta, pero igual de impactante. El actor eligió prendas amplias y con una clara inspiración deportiva. Se puso un cortavientos azul marino con motivo de camuflaje, que le daba un aire relajado y cool. ¿Abajo? Un pantalón negro de cuero con acabado encerado, pero ojo, ¡súper amplio!, nada que ver con lo ajustado de Kylie. Completó el look con unas botas negras y sus rizos largos y despeinados, que terminaron de definir una imagen más relajada que la de su pareja.

La silueta de Timothée en esta ocasión priorizó el volumen y la superposición de texturas, con la chaqueta técnica como pieza central. Su propuesta fue más cercana a la ropa urbana: prendas exteriores funcionales, pantalones anchos y calzado robusto. Esto va muy en la línea de su estilo, donde la libertad para mezclar códigos es constante. Solo hay que recordar el traje de cuero amarillo neón de Prada que llevó en los Premios Oscar de 2025, o el conjunto negro de Chrome Hearts con camisa de seda verde neón en los SAG Awards de ese mismo año. También se animó a integrar prendas deportivas en presentaciones de cine, como la chaqueta del Columbus Crew con jeans de estrellas y zapatillas técnicas durante la promoción de “A Complete Unknown” en Berlín.

¿Cómo lo hacen? La clave para un look de pareja que NO es twinning

Aquí viene la parte jugosa: ¿cómo logran Kylie y Timothée una armonía tan chévere sin vestirse de pies a cabeza con la misma ropa? La clave está en establecer conexiones visuales puntuales sin sacrificar la identidad de cada uno. No se trata de un uniforme, sino de un diálogo de estilos. Aquí te pasamos sus trucos:

Materiales en común (¡pero diferentes!): En el partido de la NBA, el cuero fue su punto de contacto. Ambos lo usaron, pero de manera distinta. Kylie en una chaqueta estructurada y rígida; Timothée, en un pantalón amplio y con brillo irregular. ¡Bien pensado!

Coordinación cromática y contrastes: A veces, apuestan por una misma gama de colores, como la paleta oscura que usaron en el Crypto.com Arena. Pero otras, van más allá. Durante la campaña de los New York Knicks en 2026, ambos usaron prendas vinculadas a los colores del equipo, como chaquetas de cuero naranjas, accesorios de inspiración basquetbolística y jeans personalizados. También para una proyección de “Marty Supreme”, se coordinaron con el naranja: él con un traje de cuero naranja y un bolso cruzado inspirado en una funda de paleta de ping-pong, ella con un vestido ajustado en la misma gama. ¡El naranja se volvió un recurso narrativo, una forma de ir a juego sin ir disfrazados!

Jugar con las proporciones y siluetas: Ya lo vimos en el partido de los Lakers: mientras Kylie se inclinó por lo entallado y definido, Timothée optó por el volumen y la amplitud. Esta danza de siluetas opuestas crea un equilibrio visual súper interesante.

La libertad es el lema: Su estilo no tiene una fórmula única. A veces coordinan colores o materiales, otras veces sus estilos son completamente diferentes. Lo importante es que siempre se ve intencional y cool. ¡Esa es la actitud!

Coordinación sutil para el día a día: Para salidas más casuales, como una al Sushi Park, la pareja optó por algo más discreto y relajado: chaquetas negras y pantalones cómodos. Un estilismo que, aunque más sencillo, sigue manteniendo esa cohesión que los caracteriza.

Al final del día, Kylie y Timothée nos demuestran que el estilo en pareja no es sobre clonarse, sino sobre entenderse y crear conexiones que resalten lo mejor de cada uno. ¿O ustedes creen que les falta un 'uniforme' para ir a juego?