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¡Atención, gamers y fans del chisme! Si ya estabas soñando con el GTA 6 y ver cómo lucirías en Vice City, te tenemos la pepa: ahora puedes tener tu propio avatar estilo Rockstar Games directo desde WhatsApp, ¡sin bajar apps raras ni soltar un peso! ¿Lo mejor? Sin ceder tus imágenes a servidores desconocidos. ¡Meta AI lo hace posible y es la papa más grande del año!

Es que seamos sinceros, el hype por Grand Theft Auto VI es una cosa de locos, y su estética tan única, con esa vibra de Leonida, nos tiene a todos queriendo ser parte. ¿Quién no ha fantaseado con su versión digital en ese mundo? La demanda por avatares personalizados con el sello inconfundible de Rockstar Games ha crecido como pan caliente, y por fin hay una solución.

La magia sucede gracias a que Meta AI ya viene integrado en WhatsApp. Para encontrarlo, es más fácil que encontrar a tu ex en un boliche: busca el ícono del anillito azul y violeta en la barra de búsqueda o en el menú de abajo de tus chats. Si no lo ves, inicia una conversación nueva y busca 'Meta AI'. ¡Ah, y ojo! Asegúrate de que tu WhatsApp esté más actualizado que tu feed de TikTok, sino no funca.

Ahora, para que tu avatar no parezca sacado de una película de terror, necesitas una foto buena. La IA no hace milagros, chango. Elige una fotografía tipo retrato o de cuerpo entero, con luz frontal, sin sombras raras y tu cara bien visible. Si la foto es oscura o con ángulos medios turbios, la IA se va a inventar tus facciones y el resultado va a ser... digamos, sorprendente. ¡Queremos vernos guapos, no como un personaje de GTA San Andreas con gráficos pixelados!

Una vez que tengas tu foto top, ¡al lío! Entra a la conversación con Meta AI, dale al clip o la cámara para adjuntar tu fotografía y, en el mismo mensaje, copia y pega este prompt al pie de la letra. ¡Este es el secreto del éxito para que tu avatar sea un calco de las pantallas de carga clásicas de Rockstar! (Sí, le vas a dar trabajo a la IA con tantos detalles, pero vale la pena):

“Usa la imagen adjunta como referencia y transforma a la persona en un personaje del videojuego GTA 6. Utiliza el estilo artístico clásico de las pantallas de carga de Rockstar Games: ilustración digital en 2D, sombreado suave tipo cómic, colores vibrantes de alto contraste y trazos definidos. El ambiente debe tener una estética de Vice City / Miami, con iluminación de atardecer, tonos neón (rosas, púrpuras y cian), y un fondo desenfocado con palmeras. Mantén los rasgos faciales reconocibles de la foto original”.

¡Y listo! Meta AI se pone las pilas y en segundos te entrega tu imagen. Si algo no te convence, no hay drama: le mandas un mensajito pidiéndole cambios (onda, 'ajusta el color del cabello a negro' o 'elimina los anteojos'). Cuando tu versión de GTA 6 esté perfecta, la guardas y ¡a presumir! ¿Ya estás listo para recorrer Leonida con tu personaje soñado o vas a seguir con tu foto de perfil de siempre?