Espectáculos

Ayer, lunes 16 de noviembre de 2026, se revelaron los nombres que competirán por los codiciados Grammy 2027. La edición número 69 de estos premios trae cien categorías, ¡sí, cien!, con cinco nuevas para refrescar la industria musical. Y lo que más nos emociona es ver a Shakira, Juanes, Karol G, J Balvin, Ryan Castro, Feid, Fonseca y Carlos Vives entre los elegidos. ¡Esos parceros sí que la rompen!

Rosalía es la que más candidaturas se lleva, con diez nominaciones que incluyen las principales: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Nuestra querida Taylor Swift tampoco se queda atrás, pisando fuerte con cinco nominaciones en varias categorías importantes. ¡Estas divas no paran de sorprendernos!

La representación colombiana que nos enorgullece

En la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, vemos a J Balvin y Ryan Castro con 'Omertà', y a Ryan Castro solito por 'Hopi Sendé'. Feid también está en la pelea con 'El Green Print: La Saga (Disc 1)'. ¡Estos chicos están imparables y con ritmos que nos ponen a bailar a todos!

Karol G brilla en dos categorías: Mejor Álbum de Pop Latino con 'No Me Arrepiento de Sentir Tanto' y en Mejor Canción Latina por 'Ahí', ¡imposible no cantarla a todo pulmón! Juanes, el clásico que nunca pasa de moda, compite por Mejor Álbum Latino de Rock/Alternativo con 'JuanEsteban', álbum que ya le dio un Latin Grammy en la misma categoría. ¡Ese Juanes sabe lo que hace!

La reina Shakira no podía faltar y está nominada a Mejor Interpretación Internacional por 'Dai Dai', junto a Burna Boy, canción que se globalizó durante el mundial de Estados Unidos. ¡Una diosa global, como siempre! En Mejor Álbum Tropical Latino tenemos a Fonseca con 'Antes Que El Tiempo Se Vaya' y a Carlos Vives con 'El Último Disco Vol. 1'. ¡Unos genios que mantienen viva nuestra esencia!

Las nuevas categorías y los contendientes de peso pesado

Esta edición trae cinco categorías nuevecitas para abarcar más estilos y talentos. Se incorpora la Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B, Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, Mejor Álbum de Música Folk Tradicional y Mejor Canción Latina. ¡Los Grammy quieren que nadie se quede sin su reconocimiento!

En las categorías principales, la competencia está que arde. En Grabación del Año, encontramos temazos como 'Man I Need' de Olivia Dean, 'I Just Might' de Bruno Mars, 'WHERE IS MY HUSBAND!' de RAYE, 'the cure' de Olivia Rodrigo y 'Berghain' de Rosalía, Björk y Yves Tumor. ¡Puras bombas!

Para Álbum del Año, la cosa no es menos intensa con 'Lost Weekend' de Phoebe Bridgers, 'The Romantic' de Bruno Mars, 'THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.' de RAYE, 'you seem pretty sad for a girl so in love' de Olivia Rodrigo y 'LUX (Complete Works)' de Rosalía. ¡Va a estar difícil elegir!

La Mejor Canción del Año tiene joyitas como 'Berghain' de Rosalía, Björk y Yves Tumor, 'the cure' de Olivia Rodrigo, 'hate that i made you love me' de Ariana Grande y 'I Knew It, I Knew You' de Taylor Swift. ¡Todos éxitos que se nos pegaron!

Entre los nominados a Mejor Artista Nuevo tenemos nombres frescos como Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley y Don Toliver. ¡La savia nueva que viene con todo!

¡A esperar la gran gala!

La ceremonia de los Grammy Awards 2027 se realizará el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La gala principal arrancará a las 7 p. m., hora de Colombia, pero los más madrugadores podrán seguir la Premiere Ceremony desde las 2:30 p. m., donde se entregan la mayoría de los premios. Así que ya saben, ¡a poner la alarma y a apoyar a nuestros favoritos!

¿Quién creen que se llevará la mayor cantidad de gramófonos a casa esta vez? ¡Cuéntennos sus favoritos!