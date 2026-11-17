Espectáculos

El chisme de farándula argentina siempre nos tiene al filo del asiento, pero este ya es de novela turca. María Eugenia "China" Suárez y Wanda Nara, dos figuras que no necesitan presentación y que son el centro de cada polémica, están enfrascadas en un conflicto que parece no tener fin. Ahora, la cosa se puso más seria, porque la China planea denunciar a Wanda por amenazas, ¡y todo por una frase que dejó a más de uno con la boca abierta!

La bomba del botón antipánico

Prepárense, porque la noticia cayó como baldazo de agua fría en el mundo del espectáculo. El lunes, la panelista Angie Balbiani soltó la bomba en "Puro Show": la China Suárez, a través de su abogado civil, Agustín Rodríguez, presentaría una denuncia formal por amenazas contra Wanda Nara. ¿El detonante de este nuevo capítulo? Una frase que Wanda soltó el viernes en "Primicias Ya", donde, con toda la intención, le sugirió a la China que "pidiera un botón antipánico". ¡Así, sin pelos en la lengua!

Según Balbiani, no es solo esa sugerencia, que ya de por sí es fuerte, lo que inquieta a los representantes legales de la actriz. Consideran que esa frase debe analizarse muy seriamente junto a un video explosivo que también se filtró el viernes. En ese material audiovisual, grabado durante un operativo policial en la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta –sí, ¡con la policía de por medio!–, se escucha a Wanda discutiendo acaloradamente con la China. El abogado Rodríguez confirmó a Balbiani que la denuncia iría por amenazas y que esto va más allá de un simple cruce de palabras.

Y ojo, que no es solo el video la única prueba. Balbiani enfatizó que Wanda, días después de ese primer incidente y ya sin la "emoción violenta" que alegó al principio para justificar su reacción, ratificó en el programa de Marina Calabró que la China debería tener un botón antipánico. ¡Eso ya es otro nivel y le agrega peso a la acusación!

¿Pero de dónde salió la famosa frase que encendió la pradera? La cosa es así de enredada: Marina Calabró había informado que a Mauro Icardi le habían negado una medida perimetral contra Martín Migueles, la pareja de Wanda. Y en ese contexto, Wanda respondió que la actriz podía pedir un botón antipánico si la dejaba más tranquila, y dijo que ya sabía que "juegan a un juego sucio". Parece que esa "recomendación" no cayó nada bien, y ahora la China va por todo.

El video que encendió la mecha

Pero volvamos al video que lo inició todo, porque eso sí que fue una hecatombe mediática y la prueba más contundente de la tensión entre ellas. El viernes se difundió en "Puro Show" una grabación de audio donde se oye a Wanda Nara en una discusión acalorada y sin filtro con la China Suárez. Aunque las imágenes del video no muestran a Wanda directamente, la cámara enfoca parcialmente a la China, quien aparentemente estaba grabando toda la situación con su teléfono. ¡Imaginen el momento!

En el audio, Wanda le lanzó insultos y la amenazó con matarla a palos, y Suárez le respondió preguntándole a quién iba a matar a palos.

Este video, según se reconstruyó a partir de la información de "Puro Show", se grabó cuando Wanda llegó a la "Casa de los Sueños" de Icardi en Nordelta para recoger a una de sus hijas. La discusión se dio en medio de un operativo policial, activado por una denuncia previa de la hija mayor de la expareja contra el futbolista. O sea, un kilombo total y con la policía de por medio, que terminó capturando este momento tenso.

La defensa de Wanda y sus hijos

Después de que el video saliera a la luz y se hiciera viral en redes, Wanda Nara no tardó en confirmar que sí, era su voz la que se escuchaba en la grabación. Sin embargo, alegó que el material estaba editado y que faltaban frases clave para entender el contexto completo. escribió en una historia de sus redes sociales que faltaban frases y que había dicho más cosas.

Y su principal argumento para toda la explosión verbal fue claro y directo: "Me tocaron mis hijos, no respondí de mí". Esa fue la justificación que Balbiani, la panelista, relacionó con la "emoción violenta" que Wanda habría sentido en ese momento. En "Primicias Ya", la empresaria explicó que lo único que la saca de quicio son sus hijos. Para ella, todo es cuestión de defender a sus pequeños, y ahí sí que no tiene límites.

Ahora, la denuncia por amenazas que presentará la China Suárez incluirá no solo este video completo y otro material audiovisual que aún no se conoce, sino también las polémicas declaraciones de Wanda sobre el famoso botón antipánico. Todavía no se sabe con certeza en qué juzgado o fiscalía de Argentina se presentará todo este embrollo legal que, sin duda, dará mucho de qué hablar.

Con este nuevo capítulo, el drama entre la China y Wanda promete más giros inesperados. ¿Creen que esta vez la cosa escaló demasiado o es un round más en su eterna rivalidad que parece no tener fin?