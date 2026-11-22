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¡Atención, Swifties y fanáticos del chismecito! Un video que ha estado circulando entre los seguidores de Taylor Swift, la cantante, y los Kansas City Chiefs acaba de confirmar lo que ya nos moríamos por saber: cómo llama Taylor Swift a Brittany Mahomes. En un intercambio rapidito, se escucha a la artista repetir "Bri, Bri, Bri", usando el diminutivo más cariñoso para la esposa de Patrick Mahomes, la ex futbolista y co-propietaria de un equipo deportivo.

Esta escena no hace más que confirmar la buena onda que han construido desde 2023, cuando Taylor empezó a ir a los partidos de los Chiefs para apoyar a su Travis Kelce. Desde entonces, estas dos han compartido palcos, festejos y hasta salidas fuera del estadio, volviéndose dos de las caras más reconocibles de la onda del equipo.

Su acercamiento público arrancó en la temporada 2023-24 de la NFL. La primera vez que Taylor fue a un partido de los Chiefs fue el 24 de septiembre de 2023, cuando jugaron contra los Chicago Bears en el Arrowhead Stadium. Brittany, quien está casada con el quarterback Patrick Mahomes, ya era parte del círculo habitual del equipo, y no tardaron en compartir el mismo espacio.

Uno de los momentos más comentados fue el 12 de octubre de ese año, durante el encuentro contra los Denver Broncos. Las cámaras las agarraron abrazándose y festejando una anotación juntas, y esas imágenes se hicieron virales al toque, dejando claro que su amistad iba más allá de solo coincidir en el palco.

Pero no todo fue fútbol americano. En noviembre de 2023, Brittany subió una foto con Taylor y otras chicas relacionadas con los jugadores de los Chiefs. También se las vio juntas en salidas nocturnas en Nueva York y en reuniones con el círculo de amigos de la cantante, ¡pura buena onda por donde se las vea! También protagonizaron un saludo coreografiado para celebrar las jugadas de sus parejas en los partidos, ¡eso es amistad top!

La verdad es que la conexión entre Patrick Mahomes y Travis Kelce, que son compañeros en Kansas City, hizo que sus familias se unieran un montón. La amistad de las chicas siguió firme durante los playoffs y llegó hasta el Super Bowl LVIII, en febrero de 2024, donde los Chiefs ganaron a los San Francisco 49ers. Taylor estuvo ahí con Kelce y festejó con Brittany y todo el equipo. Desde entonces, no paran de verse en eventos deportivos y reuniones privadas. Este nuevo video, donde Swift la llama 'Bri', es la cereza del pastel, un pequeño vistazo a una relación que comenzó en las gradas de Arrowhead Stadium.