Espectáculos

La Plaza Mayor de San Francisco, en pleno centro de La Paz, se transformó en un escenario gigante la noche del viernes 20 de noviembre para "La Peña de Paceña". Fue una celebración masiva del folclore y la música boliviana, organizada para festejar los 140 años de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y su marca Paceña.

Desde las cuatro de la tarde, comenzó el evento, con entrada gratuita. ¿El objetivo? Acercar nuestra música a la gente y crear ese espacio único donde las canciones, los ritmos y las tradiciones nos unen como bolivianos.

El cartel de artistas fue un verdadero lujo, juntando a generaciones y estilos que nos hacen vibrar. Participaron Savia Andina, Esther Marisol, Ch’ila Jatun, Grupo Challador, Jachas el Legado, Pepe Murillo y Bonanza. Para cerrar la noche con broche de oro, ¿quiénes más podían ser? Los Kjarkas estuvieron a cargo del cierre de la programación.

La celebración no solo fue presencial. Para los que no pudieron caerse por San Francisco, Red Uno transmitió todo el festival en vivo por su portal digital, redes sociales y Xona Streaming, llevando el folclore boliviano a todos los rincones del país. ¡Una iniciativa genial para que nadie se quede sin su dosis de nuestra cultura!

Juan Pablo Handall, director de Ventas de CBN, explicó en una publicación del 2 de noviembre que celebrar 140 años es "reconocer una historia que hemos construido junto a generaciones de bolivianos". Omar Herrera, director de Asuntos Corporativos y Legales de la empresa, también destacó a las generaciones de trabajadores, proveedores, comerciantes y familias que son parte de esta trayectoria.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, había planteado el 29 de octubre la posibilidad de consolidar una peña folclórica anual en la ciudad, y la Alcaldía respaldó la celebración.