Espectáculos

Después de casi un año de mantenernos con la intriga, Martha Higareda, la actriz que nos encanta, ha decidido que ya era hora de soltar la sopa sobre el secreto mejor guardado de su familia. Sí, nos referimos a los nombres de sus mellizas, que por fin salieron a la luz. Ella y su pareja, Lewis Howes, armaron una fiestaza de aquellas el pasado 19 de noviembre para celebrar con todo el primer cumpleaños de sus pequeñas, y en medio de la alegría, ¡el chismecito más esperado se reveló!

Fue a través de Instagram donde Martha nos dio un pantallazo súper tierno de todo el festejo, compartiendo fotos y videos que nos hicieron suspirar. “El primer cumpleaños de mis niñas también significa mi primer año como mamá… ¡y vaya año tan increíble!”, escribió la actriz, recordándonos que su aventura en la maternidad arrancó allá por noviembre de 2025. Lewis Howes también formó parte de la celebración y, de acuerdo con el mensaje de la actriz, contribuyó a hacer de ese día una ocasión especial.

Para la temática de la fiesta, eligieron nada más y nada menos que a Moana, así que imaginamos un ambiente lleno de magia tropical y aventuras. En un video, Martha mostró a las gemelas disfrutando de sus regalos y algunos detalles de la decoración. Pero, seamos honestos, lo que realmente nos hizo poner los ojos de detective y acercar la lupa a la pantalla fueron las dedicatorias que Lewis dejó en unas tarjetas especiales. ¡Ahí estaba la clave del misterio que todos estábamos esperando con ansias!

Y sí, en esas tiernas notitas se desveló el secreto que la farándula tanto quería saber: ¡las pequeñas se llaman Ariella y Aliana! Una de las tarjetas, llena de amor, decía: “¡Feliz cumpleaños a mi dulce angelito, Aliana! Eres una bendición preciosa y traes tanto amor y luz a nuestras vidas. Con amor, papá”. La otra, dedicada a Ariella, no se quedó atrás y destacaba toda su energía y alegría.

A pesar de que nos compartió este notición que nos dejó con la boca abierta, Martha sigue firme con su decisión de no mostrar los rostros de sus hijas en redes sociales. Nos dio el chismecito de sus nombres y nos dejó ver lo linda que estuvo su fiesta de cumple, pero los rostros de las niñas siguen sin mostrarse en redes sociales. ¡Un aplauso gigante a Martha por mantener esa privacidad tan valiosa en medio de la farándula tan intensa y curiosa!