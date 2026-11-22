Espectáculos

Se armó el show en una nueva emisión de MasterChef Celebrity, transmitido por Telefe, cuando Lizy Tagliani, la actriz, comediante y presentadora argentina, protagonizó un momento épico con Wanda Nara, la modelo y presentadora de televisión argentina. La cosa fue tan rápida que dejó a la conductora sin reacción inmediata, ¡y el estudio explotó en carcajadas!

Todo pasó durante la prueba por parejas, donde Lizy Tagliani hizo dupla con el gran Sebastián Presta. La verdad es que esta pareja ya venía con un ritmo tremendo, pura chispa y réplicas al instante. En medio del trajín de las cocinas, Wanda Nara, como conductora, quiso marcar el pulso del desafío. Pero Lizy, que no se guarda nada, le soltó un “no hace falta” lleno de picardía y con una naturalidad que ni te cuento. Fue un remate tan breve como efectivo, que rompió el protocolo y la dejó a Wanda sin saber qué decir.

Esa respuesta de Lizy fue un golpe de humor seco que, lejos de buscar bronca, mostró su ingenio en vivo. ¿La reacción de Wanda? Pues su cara de sorpresa fue la cereza del pastel, potenciando el gag televisivo y dándole pie a Lizy y Presta para seguir jugando con la situación frente a las cámaras. Sinceramente, estas interacciones espontáneas son la sal y la pimienta de los programas de cocina con famosos. La presión del tiempo se mezcla con el entretenimiento familiar, y cuando alguien como Lizy sale con una ironía así de rápida, el programa se pone más fresco y todos hablan de ello.

Para los que siguen MasterChef Celebrity noche a noche, queda claro que la química entre Lizy Tagliani, Sebastián Presta y Wanda Nara promete seguir regalándonos momentazos de humor. Estaremos atentos a ver cómo responden las duplas cuando la cosa se ponga más estricta en la cocina, porque a veces, la chispa para salir de un apuro en la mesada vale oro, ¡tanto como la receta misma! ¿Será que Lizy tiene más frases bajo la manga para dejarnos boquiabiertos?