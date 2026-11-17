Espectáculos

¡Abran paso al chismecito caliente directamente desde las hornallas de MasterChef Celebrity, gente! Lizy Tagliani volvió a ser protagonista. En plena grabación del reality, la humorista se paró frente a Wanda Nara, la famosa modelo y presentadora argentina, ¡así sin pensarlo dos veces!, y mostró su celular.

¿La acusación? ¡Tremenda! Lizy disparó, sin pelos en la lengua, que Edith Hermida estaría mandando mensajes privados a sus compañeras para coordinar todito: desde sus apariciones hasta lo que tienen que decir en cámara. La teoría de Tagliani es clara: “Nos usa para armar su carrera”. ¡Imagínense el revuelo en la cocina!

Y la cosa no termina ahí. Lizy contó que intentó acercarse a una de sus colegas con la mejor onda, pero la respuesta la dejó más helada que un vaso de refresco en invierno: “No te preocupes por mí, chiquita, yo me arreglo sola”. ¡Uff, qué palazo! Cuando Wanda le preguntó si el grupo de concursantes estaba dividido. Y Lizy, tajante como ella sola, lo confirmó: “Sí, está dividido”. Incluso mencionó que hay dos bandos, uno al que llaman irónicamente “las divinas” y otro apodo que ella misma le puso a Hermida.

Según la Lizy, la cosa es tan seria que la conductora de Bendita les escribiría a sus compañeras con instrucciones específicas sobre qué decir y cómo actuar durante las emisiones para que le “monten el personaje”. Es decir, ¡un guion invisible detrás de cada plato! Y es que Edith, ya desde las primeras semanas del programa, se armó sus propios segmentos, como el “MasterChiru”, donde se luce como conductora de espectáculos y lanza entrevistas más picantes que un ají de la hostia a sus colegas, como la que tuvo con Rocío Robles sobre el actor Adrián Suar.

La verdad, con esta movida de Lizy, el drama en MasterChef acaba de subir de nivel. ¿Será que todo era parte del plan de Edith desde el principio? A nosotros nos parece que esta cocina va a estar más caliente que el mismísimo infierno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay una estratega maestra detrás de las ollas o Lizy está viendo fantasmas?