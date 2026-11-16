Espectáculos

Prepárense, chicos y chicas de la Llajta, porque la semana 47 de 2026 llega cargadísima de planazos que no querrán perderse. Imagínense, ¡Álex Ubago y Los Kjarkas en Cochabamba! Sí, leyeron bien. El cantautor español de pop rock y el grupo tradicional de música andina de Bolivia, que nos pone a zapatear con cada acorde, llegan para una semana cultural de lujo.

El mismísimo Álex Ubago, con esa voz que te llega al alma, se presentará en Alice Park. Viene con su gira internacional ¿Qué pides tú? 25, y la cita es a partir de las ocho de la noche.

Pero si lo suyo es más el folclore boliviano que nos llena de orgullo, ¡atención! Nuestros legendarios Los Kjarkas estarán en el Fexco Arena. ¿El motivo? Nada menos que conmemorar 55 años de trayectoria artística. ¡Se dice fácil, pero son cinco décadas y media de pura magia musical! Su espectáculo también arranca a las ocho de la noche. ¡Alista el pañuelo y la energía para bailar!

Y la cosa no para ahí. Si buscan algo más elegante y relajado, el salón principal del Palacio Portales será el escenario de un Concierto de piano. Los protagonistas serán los talentosos alumnos de la maestra Aleyda Álvarez Fernández, que nos deleitarán desde las ocho de la noche. Un plan diferente para los que aprecian la música clásica.

Para los amantes del folclore en plan más grande, Hughes Schools ha organizado un festival folklórico musical. Este evento se celebra desde las seis de la tarde en el teatro de su centro educativo. ¡Ideal para ir con toda la familia o la promo! Además, la Alianza Francesa de Cochabamba nos trae cine del bueno con la proyección del filme Des grandes espérances, del director Sylvain Desclous. La función es a las siete y media de la noche y, lo mejor de todo, ¡el ingreso es gratuito! Y si eres fan de las sagas épicas, atentos, porque a las salas de cine llega Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, del director Francis Lawrence. ¡Hay para todos los gustos!

Así que ya saben, Cochabamba no se duerme ni un segundo esta semana. Desde baladas que te llegan al corazón hasta el ritmo inconfundible de nuestro folclore y peliculones de estreno, la agenda cultural está que arde. ¿Cuál de todos estos planes es el que más les emociona? Nosotros, ¡ya queremos que empiece todo!