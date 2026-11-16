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¡A ver, a ver! Si pensaban que el amor de Hollywood era el más duradero, ¡esperen a ver la historia de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla! La cantante publicó el domingo 15 de noviembre una dedicatoria super romántica en Instagram para su compañero de vida, el productor musical Oscar Mediavilla, que cumplió 72 años. Con un álbum de fotos bien nostálgico y un texto cortito, Patricia le mandó un beso enorme en su día.

Patricia Sosa, la voz inconfundible que rompió esquemas en el rock y el pop argentino, y Oscar Mediavilla, el cerebro detrás de la consola y la guitarra, no son solo compañeros de escenarios, sino que comparten una relación de más de cinco décadas, ¡desde 1974! Una trayectoria artística y personal que pocos pueden contar.

Un amor con música de fondo (y en Bolivia)

La historia de este par es digna de una serie de streaming. Todo empezó en 1974, con la música como el cupido principal. Él andaba buscando voces para los coros de su banda de rock, y una prima de Patricia, compañera de estudios, le propuso que llamara al grupo de folclore donde ella cantaba. ¡Y ahí fue la magia! Oscar confesó que, cuando la escuchó cantar "Penélope", quedó rendido de inmediato. El romance llegó meses más tarde, porque él estaba de novio.

Ya cuando el destino los unió como pareja, formaron Nomady Soul, una banda de covers con la que, ¡atención bolivianos!, hicieron su primera gira en una discoteca de nuestro país. ¡Así que sí, Patricia Sosa ya rockeaba en Bolivia desde antes! Después, en los ochenta, llegó La Torre, con Oscar en la guitarra y Patricia como una de las primeras mujeres que se atrevió a cantar rock en Argentina, ¡rompiéndola toda! El grupo fue elegido revelación en el festival BA Rock de 1982 y grabó seis discos hasta 1989.

En 1988 llegó Marta, su única hija, y Patricia no se detuvo: con la beba de cuatro meses, se fue de gira con la banda por la Unión Soviética. En 1990, arrancó su carrera solista, ¿y quién creen que produjo sus discos? ¡Obvio, Oscar!

Reglas propias: el amor que se reinventa

Pero no todo fue color de rosa en esta historia de rock and roll. En 1997, Oscar y Patricia se divorciaron después de una crisis fuerte. ¡Pero aquí viene la parte que nos hace suspirar! El día del divorcio, él llegó al juzgado con un ramo de flores. Cuando ella, extrañada, le preguntó por qué, Oscar le explicó que quería agradecerle la felicidad que habían compartido. ¡¿Quién aguanta tanta ternura?! Ambos lo contaron en diferentes entrevistas.

Estuvieron tres años separados, ¡pero el fuego seguía ahí! Fue Patricia la que tomó la iniciativa y lo llamó para empezar el año 2000 juntos. Y Oscar, ¡un romántico de ley!, le propuso un crucero por el Caribe para recibir el Año Nuevo, con Marta incluida. Los primeros días a bordo fueron complicados, pero fue su “viaje de acercamiento”, ¡un renacer a puro mar y sol!

Desde entonces, acordaron seguir juntos, pero cada uno en su casa. ¡Sí, escucharon bien! Suena a fórmula secreta, ¿no? Aunque en 2020 la cuarentena los “obligó” a compartir la casa en Córdoba. Hoy, él suele quedarse entre semana en casa de Patricia y luego vuelve a la suya, pero las temporadas en las sierras las pasan juntos. En una entrevista de 2024, Patricia lo dejó clarísimo: “Seguimos siendo novios; por supuesto que el deseo sigue ahí”. ¡A esa edad y con esa chispa, queremos su secreto!

La música los une y los enfrenta

La sociedad artística entre ellos también sigue firme como un rock. Oscar contó que ya terminaron de armar el próximo disco de Patricia y que están por empezar la etapa de grabación. ¡Y ojo! Admite que este proceso los lleva a discutir seguido. ¡Claro, pues! Los genios siempre chocan, pero al final, la música los vuelve a unir.

Definitivamente, Patricia Sosa y Oscar Mediavilla nos dan una lección de que el amor no tiene un solo manual y que se puede reinventar una y mil veces. ¿Será que el secreto de un amor que dura tanto es tener cada uno su propio espacio para el chismecito?