Espectáculos

¡Atención, perreros de corazón! Si pensaban que la fiesta del reguetón ya había terminado, ¡prepárense para una sorpresa! Wisin, el maestro de ceremonias del ritmo, anunció el domingo pasado que el 5 de enero de 2027 se abrirá una tercera fecha para su aclamado concierto ‘La Universidad del Perreo’.

¡Y no nos extraña nada! Después de transformar el emblemático Coliseo de Puerto Rico en la pista de perreo más grande de la isla, el viernes y el sábado, la demanda por más se sentía en el aire. ¡Definitivamente dos clases fueron muy pocas para tanta energía y ganas de bailar hasta el amanecer!

El propio Wisin, lo anunció en sus redes sociales. "¡Definitivamente dos clases no fueron suficientes! Vamos a empezar el 2027 como se debe: ¡CON PERREO! Puerto Rico, ¿están ready para otra clase? ¡Voy a estar pasando lista!", expresó en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con un video que ya nos tiene a todos con la adrenalina a mil.

Y es que la 'Universidad del Perreo' no es solo un concierto, es una verdadera cátedra de éxitos y un desfile de estrellas. En su primera función, Wisin no solo nos hizo vibrar con un sinfín de temas que tiene en solitario o junto a su eterno excompañero de dúo Yandel, sino que también nos sorprendió con una galería de invitados de lujo. Nombres que son puro peso pesado en el género: Yomo, Don Chezina, Franco El Gorila, Perikito de Trebol Clan, Yaviah, Baby Rasta y Gringo, y la mismísima Ivy Queen. ¡Un cartel de ensueño que puso a temblar el Coliseo!

Pero si creían que eso era todo, la segunda clase fue igual de explosiva. El sábado, Wisin elevó la vara con la presencia de artistas de la talla de Tempo, Myke Towers y Farruko, quienes se unieron a Don Chezina, Yaviah y Baby Rasta y Gringo, que repitieron la dosis de talento. ¡Dos noches consecutivas de puro fuego y leyenda del reguetón!

El setlist de Wisin es una enciclopedia musical, donde cada canción es un himno. En solitario, nos regaló joyas como ‘Saoco’, ‘Gistro amarillo’, ‘Paleta’, ‘Mami no me dejes solo’, ‘Como antes’, ‘Vacaciones’, ‘Duele el corazón’, ‘Barría’, ‘Vaquera’, ‘La Rockera’, ‘En la disco’, ‘Ahora es’, ‘Mírala bien’, ‘Sexy Movimiento’ y ‘Nadie como tú’. Una selección de temas que nos transporta directamente a la raíz más pura del reguetón y nos recuerda por qué este género sigue tan vigente.

Precisamente, ‘La Universidad del perreo’ es el título de su disco más reciente, una producción con la que Wisin reafirma su compromiso inquebrantable de preservar la esencia original del reguetón. Es una declaración de amor al dembow y a esos sonidos auténticos que dieron vida a todo el movimiento urbano que hoy conocemos. ¿Listos para la matrícula de esta tercera y vibrante clase? ¡La fiesta del perreo no tiene fin!