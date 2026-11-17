Espectáculos

¡Atención, atención, chismosos de corazón! El mundo del espectáculo boricua está on fire y el epicentro es, nada más y nada menos, que el programa Objetivo Fama. El reconocido merenguero Manny Manuel, sin pelos en la lengua y sin miedo a nada, ha desatado una tormenta digital al arremeter con una furia inesperada contra Héctor “De Playmaker” Torres, comentarista deportivo y también juez de la competencia. La bomba explotó justo después de la gala semifinal del domingo por la noche, y desde entonces, las redes no paran de hablar del tema.

Manny Manuel es un músico y cantante puertorriqueño muy conocido, una figura clave del merengue y la música tropical, primero con Los Sabrosos del Merengue y luego en su exitosa carrera solista. Por su parte, Cristina Eustace es una talentosa cantante mexicana, ganadora de la quinta temporada de Objetivo Fama, un popular concurso de canto puertorriqueño que ahora se transmite por Telemundo y en el que ambos, junto a Héctor "De Playmaker" Torres, fungen como jueces. Este es el escenario donde se gestó el último gran chisme del espectáculo.

La verdad es que Manny Manuel no se guardó absolutamente nada de lo que sentía. El lunes, agarró sus redes sociales –especialmente Instagram– y se fue de frente contra De Playmaker, soltando adjetivos que dejaron a más de uno con la boca abierta. Lo describió como “el mamahue... más grande de la historia”, ¡así, sin anestesia! Y la cosa se puso más candente con la cita que incluyó en su publicación, compartiendo una foto del juez para que no queden dudas: “Coño, qué tipo tan mamahuevo! Yo he visto gente mamahuevo, he visto gente mamahuevazo y, pa’ ser honesto, yo también he sido un mamahuevo en mi vida. Pero ¿ser un mamahuevo tan infeliz como este tipo? No, mano. Pa’ eso hay que ser bien mamahuevo. Porque hay huevos, hay estilos… y hay quien los mama también. Y pa’ mí, el mamahuevo más grande de la historia es el Playmaker”. ¡Una declaración que de seguro no pasó desapercibida por nadie!

Lo más curioso de todo esto es que el llamado “Rey de corazones” no dio ni una pista sobre qué fue lo que detonó su ira. No abundó en detalles, ni explicó el contexto o las razones detrás de sus explosivas declaraciones contra De Playmaker. A pesar de eso, su post ya sumó cientos de mensajes y reacciones, demostrando que el chisme vuela más rápido que un avión. Hasta el momento de la publicación de esta nota, los intentos de contactar a Manny Manuel no tuvieron éxito, y De Playmaker, por su parte, se ha mantenido en completo silencio. ¡La intriga es máxima, y la gente quiere saber el porqué de tanto lío!

¡Cristina Eustace entra al ruedo y la guerra se prende!

Pero la controversia no iba a quedarse solo entre hombres. En la misma publicación incendiaria de Manny Manuel, la también jueza de Objetivo Fama, Cristina Eustace, decidió lanzarse al campo de batalla para defender a su colega. Recordemos que Eustace no pudo asistir a la gala semifinal del domingo debido a las complicaciones y cancelaciones de vuelos en Estados Unidos. Ella, sin dudarlo, defendió la reputación de De Playmaker, y la respuesta de Manny Manuel no se hizo esperar, en un tono que elevó aún más la tensión. El merenguero le replicó a la cantante mexicana, pidiéndole que se callara y tuviera comprensión, y aseguró que sabe lo que está exponiendo.

Padrino musical: ¿Hasta aquí llegamos?

Cristina Eustace respondió con la misma fuerza. La ganadora de Objetivo Fama no se quedó con los brazos cruzados y usó sus historias de Instagram para anunciar que el lazo de 'padrino musical' que los unía por 18 años, quedaba roto. ¡Tremenda declaración! Eustace contó que por 18 años llevó con honor que Manny Manuel fuera su padrino musical, que le molestó que le dijera que se callara por defender a su colega en un programa familiar, y que se siente muy decepcionada, en un mensaje dirigido a Manny Manuel.

Para dejar las cosas claras y que nadie especule, Eustace, en sus historias, compartió que lleva apenas tres meses conociendo a De Playmaker en su rol de juez en el programa, y que en ese tiempo lo ha llegado a considerar 'buena persona'. ¡A ver, qué alguien me explique! Para ella, la actitud de Manny Manuel de querer silenciar su opinión y refutarla de esa manera fue inaceptable. Eustace puntualizó en sus videos que desde ese día no volverá a decir que Manny Manuel es su padrino musical. ¡Un quiebre que nadie vio venir!

¡Cristina Eustace y su historial de polémicas!

Y la verdad es que el drama parece seguir a Cristina Eustace adonde va. Esta no es la primera vez que la cantante se ve envuelta en una controversia este año. Recordemos que antes, protagonizó un altercado con la también cantante Ana Isabelle durante la transmisión de una de las galas, ¡así que la Eustace tiene experiencia en encender la chispa! Mientras tanto, el cierre de la temporada de Objetivo Fama promete más emoción, con la gala final programada para el próximo 22 de noviembre en el Distrito T-Mobile. ¡Estaremos pegados a la pantalla para ver cómo termina todo este sainete!