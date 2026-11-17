Espectáculos

¡Píllate este chisme que soltó Nahiony Reyes y que nos dejó a todos con la boca abierta! La presentadora de televisión, confesó que durante su primer año de matrimonio, le daba una revisadita al celular de su esposo, el político Abel Martínez, ¡y no fue solo una vez! Imaginate el drama y la curiosidad de estar en ese punto de la relación.

La confesión picantita salió a la luz en el programa "Divertido con Jochy", donde el propio Jochy Santos le tiró una indirecta sobre su signo zodiacal, Capricornio. Jochy le sugirió que parecía tener una doble personalidad, algo que se le atribuye a los capricornianos por su terquedad y carácter fuerte. Y la Nahiony le respondió: "Yo soy una mujer muy chévere, pero sí tengo mi personalidad y mi carácter". ¡Claro que sí, reina, a defender la identidad!

Pero lo mejor de todo es que Nahiony Reyes dejó claro que esa etapa de detective de celulares ya la superó, ¡menos mal! Con una frase que nos hizo asentir con la cabeza, dijo: "Yo solté eso, porque buscándose un problema uno, ya tranquilidad total, porque uno va madurando". ¡Qué capo! A veces la curiosidad nos gana, pero la madurez nos salva de un buen cacho. ¿A quién no le ha pasado un momento de esos, donde la tentación de espiar es más fuerte que el sentido común?

Cambiando de tema, pero manteniendo el brillo de Nahiony, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) ya la confirmó como la conductora oficial de los Premios Soberano 2027. ¡Qué nivel! Compartirá escenario con el humorista Juan Carlos Pichardo. Durante esa misma entrevista, Nahiony contó que ya está recibiendo consejos de otros cracks que antes condujeron el show. Georgina Duluc, por ejemplo, le sugirió que se aprenda el guion para cuando la corten sin avisar. Y su compañera, Caroline Aquino, le recomendó participar activamente en el guion y en sus vestuarios.

Con una personalidad tan fuerte y ahora con esta honestidad brutal, no nos queda duda de que Nahiony Reyes va a romperla como presentadora. Y vos, ¿alguna vez has revisado el celular de tu pareja? ¡Contanos tu experiencia!