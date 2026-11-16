Espectáculos

¡Atención, universo fashionista! La organización de Miss Universe acaba de lanzar los retratos oficiales de las delegadas que competirán en la edición de 2026, y el chisme es que están dedicados a celebrar sus 75 años de historia. La propuesta visual es una verdadera joyita, una mezcla explosiva que nos transporta: imaginate el glamour irresistible de la época dorada de Hollywood fusionado con la vibra única y colorida de la cultura puertorriqueña. ¿El objetivo? Clarísimo: destacar toda la elegancia y el legado histórico de esta competencia que, la verdad, nos tiene a todos pegados a la pantalla. ¡Un nivel que se siente en cada foto!

Para lograr esta obra de arte visual, no escatimaron en detalles, ¡ni un poquito! Las fotos mezclan elementos clásicos que nos recuerdan a las primeras décadas del certamen con un guiño súper especial al encanto arquitectónico y los colores vibrantes del Viejo San Juan. ¡Un datazo que nos dejó boquiabiertos y con ganas de más! Imaginate, las candidatas posaron con el mismísimo cetro original que usó Marisol Malaret, la primera puertorriqueña en coronarse Miss Universe allá por 1970. ¿Y quién tuvo la gentileza de facilitar esta reliquia histórica? Nada más y nada menos que su propia hija, Sahsha Stroman Malaret. Un gesto hermoso para homenajear la trayectoria de su madre y lo mucho que aportó al concurso. ¡Eso sí que es un toque de historia que te llega al alma!

Pero eso no es todo, el vestuario también hizo un viaje impecable en el tiempo. La propuesta incorporó elementos de la moda elegante de los años cincuenta. La diseñadora dominicana Giannina Azar se encargó de recrear el icónico traje de baño de una pieza color marfil, ¡ese que usaban las concursantes en aquella década! Y para que nadie se queje de los pies, Sandra Cano estuvo a cargo de todo el calzado, poniéndole el toque final a cada look. El equipo de belleza de Miss Universe, con Axel y Yamilet Paduani a la cabeza, se lució con peinados y maquillajes con referencias al glamur del Hollywood clásico, ¡un diez! ¿Y el ojo maestro detrás de la cámara? El fotógrafo de moda Jorge Ferraez, que capturó cada retrato con un fondo turquesa que nos hace soñar con las callecitas y la arquitectura del Viejo San Juan. ¡Un trabajo digno de aplausos!

Estas fotos, que son un espectáculo, se están divulgando en la cuenta oficial de la organización, @missuniverse. Ahí es donde podés chusmear a todas las participantes de esta edición y empezar a elegir a tu favorita. Toda esta movida es parte de las actividades conmemorativas del 75 aniversario de Miss Universe, cuya celebración tendrá su gran cierre el próximo 24 de noviembre en el imponente Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Ese día se coronará a la nueva Miss Universe, ¡y seguro será un fiestón inolvidable! ¿Ya estás listo para el gran día y tenés a tu candidata en la mira?