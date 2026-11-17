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El nombre es Pattinson, Robert Pattinson. Después de que el chisme sobre quién se quedaría con el icónico papel de James Bond fuera más denso que un buen ají de fideo, Amazon MGM Studios anunció este lunes, a través del sitio web oficial de 007, que el actor británico de 40 años será el nuevo Agente 007. Y obvio, Pattinson está que no se la cree: “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida”, soltó en un comunicado. Añadió que decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto, ¡y le creemos, porque qué capo!

Para hacernos la boca agua, el anuncio vino con un video de adelanto donde se lo ve a Pattinson ya como Bond, elegante en su esmoquin, apuntando con una pistola, mientras sonaba el temazo musical que todos conocemos. El cineasta francocanadiense Denis Villeneuve, director de la trilogía “Dune” (cuya tercera entrega también cuenta con Pattinson en el reparto y se estrena el próximo mes), será quien dirija la película número 26 de la saga. Villeneuve dijo que Pattinson tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo, ¡y eso es lo que queremos ver!

Contexto: James Bond es un ícono del espionaje británico, un personaje que ha marcado la historia del cine desde su creación en 1953 por Ian Fleming. La última vez que vimos al agente con licencia para matar fue en 2021 con Daniel Craig, quien le dio vida por 15 años en cinco películas. Desde entonces, el asiento de 007 estuvo vacío, generando un montón de especulaciones y una batalla detrás de cámaras que mantuvo a todos en vilo por cinco años.

Adiós, dramas, hola, 007

El camino hasta este anuncio no fue nada tranquilo. La cosa se puso picosa en 2022, cuando Amazon pagó más de US$ 8.560 millones por MGM, la empresa dueña de Bond. Esto les dio los derechos de distribución, pero Barbara Broccoli, quien tenía el control creativo gracias a un acuerdo histórico que su difunto padre, Albert “Cubby” Broccoli, había alcanzado con Ian Fleming, no estaba muy convencida con el enfoque de Amazon. ¡Imaginate el quilombo que se armó! Por suerte, el punto muerto se rompió un año después con un nuevo acuerdo que finalmente le dio el control creativo a Amazon MGM Studios, terminando con más de 60 años de dominio de la familia Broccoli sobre 007.

Con la cancha libre, la búsqueda oficial del nuevo Bond arrancó en mayo de este año. Los rumores volaban por todos lados, con audiciones de segunda ronda en agosto. Nombres como Harris Dickinson, Paul Mescal, Tom Holland y Henry Cavill sonaron con fuerza, y los fans ya se hacían sus quinielas. Pero al final, la balanza se inclinó por Pattinson.

¿Un Bond de otro color? La polémica que se apagó

Una de las preguntas que más se repetía era si ya era hora de ver a un 007 interpretado por un actor de color. Durante años, Idris Elba fue el favorito de muchos, pero a sus 54 años, parecía que la edad le jugaba en contra para un papel que seguramente exige pila de secuencias de acción en varias secuelas. Otros actores más jóvenes, como Dev Patel y Regé-Jean Page, también estuvieron en la lista de deseos.

Pero el propio Idris Elba le bajó la caña a la idea de un Bond que no fuera blanco en junio de este año. Dijo a una revista que James Bond fue escrito como fue escrito por una razón y que, en términos realistas, algunos mercados simplemente no aceptan eso. Con esas declaraciones, el debate se enfrió bastante.

Lo que se viene para el agente con licencia para matar

La próxima película de Bond, la número 26, todavía no tiene título y los detalles de la trama son un secreto bien guardado, como era de esperarse. Lo que sí sabemos es que Steven Knight, el creador de “Peaky Blinders”, está detrás del guion. Se espera que sea un reinicio total de la saga, así que no sabemos si veremos alguna cara conocida de las entregas anteriores. Mientras tanto, Robert Pattinson no para: este año ya estuvo en “The Odyssey” y “The Drama”, la rompió con su interpretación en “Primetime” este otoño y sigue filmando como Bruce Wayne/Batman en “The Batman: Part II”.

Pattinson se une a un club super exclusivo, donde solo seis actores antes que él tuvieron el honor de ser 007, desde Sean Connery en 1962 hasta Daniel Craig en 2021. ¡Ya queremos ver qué tal le va en esta nueva misión!