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Hailey Bieber, la modelo, influencer y empresaria que siempre da de qué hablar con sus outfits, nos volvió a dejar en shock. La esposa de Justin Bieber adelantó la fiesta de su cumpleaños, y no lo hizo con cualquier vestido, ¡sino con un corsé que es pura historia de la moda!

Un lookazo con sabor a archivo

Para esta celebración pre-cumpleaños, Hailey se puso un corsé de pitón vintage de Dolce & Gabbana que, ¡atención!, es de la colección primavera-verano 2005. O sea, una pieza de archivo que ya tiene unos veinte años. El modelo, un "Red Python Bustier Corset", es de estampado de serpiente en tonos rojizos y súper ceñido, como nos gusta verla. Lo más top es que Hailey lo combinó con un sostén negro de encaje, ¡que dejó a la vista debajo del bustier!, y unos pantalones negros súper discretos. Para los que saben, esta prenda la usó originalmente la modelo etíope Liya Kebede en el desfile de Dolce & Gabbana de ese año. Con esto, Hailey no solo rescata una joya del archivo, sino que confirma que la tendencia de la lencería visible llegó para quedarse en los looks de noche. Además, el estampado animal, especialmente el de pitón, está volviendo con todo a las alfombras rojas y a los outfits de las celebs en 2026. ¡Un puntazo de estilo!

Del rosa Chanel al dorado Saint Laurent: sus últimas jugadas fashion

Pero Hailey no solo nos deslumbra con sus elecciones vintage. Sus apariciones recientes son un desfile de puro glamour. El 17 de octubre de 2026, la vimos en la sexta gala del Academy Museum en Los Ángeles con un vestido columna rosa chicle hecho a medida por Chanel. Diseñado bajo la dirección de Matthieu Blazy, era un sueño con bordados florales, hileras de perlas y piedras de colores en el escote y los tirantes. ¡Hasta tenía un escote bajo en la espalda y una abertura a la altura de la rodilla! Lo complementó con tacos rosas, anillos de diamantes y una manicura negra brillante. El 2 de noviembre de 2026, Hailey asistió a los CFDA Fashion Awards en Nueva York y, para esa noche, donde Anthony Vaccarello recibió un premio, ella optó por un conjunto dorado de Saint Laurent. ¿El look? Una blusa de brocado de manga larga con puños de piel sintética, un cinturón con aplique floral de encaje y una falda midi bordada con una abertura alta. Unos sandalias metalizadas completaron este estilismo que era puro lujo.

La lencería y el animal print: una obsesión bien llevada

Hailey Bieber demuestra que no tiene miedo a experimentar y que sabe muy bien lo que le queda. En otras salidas nocturnas, la hemos visto llevando la onda de la lencería a la calle de forma magistral. En una ocasión, eligió un minivestido de satén color bordó con breteles finos y un escote rematado con encaje negro, ¡que también llevaba en el ruedo! Lo combinó con gafas oscuras de marco estrecho y zapatos negros, caminando junto a Justin Bieber. Otro look que nos encantó fue el contraste de una blusa amarilla satinada con pantalones negros de pierna recta. La blusa, con breteles finos, escote con aplicaciones claras y un borde de encaje, grita “ropa interior” pero de la forma más chic posible. Complementó con zapatos negros de punta, gafas oscuras y el cabello recogido. Y para rematar, volvió al animal print con un vestido lencero midi de leopardo sobre un fondo claro, con breteles delgados, escote de encaje negro y una abertura lateral que dejaba ver el forro oscuro. Una cartera pequeña marrón, lentes negros y tacos finos cerraron el atuendo. Todas estas combinaciones nos dejan claro que el satén, el encaje visible, las siluetas ajustadas y los accesorios discretos son los ingredientes secretos de su estilo nocturno. Sin duda, Hailey sabe cómo dominar las tendencias y hacerlas suyas. ¿Qué otro clásico de la moda creen que debería rescatar la próxima vez?