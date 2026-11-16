Espectáculos

Nuestra querida Britney Spears, la megaestrella que nos ha hecho bailar desde los tiempos de "...Baby One More Time" y "Oops!... I Did It Again", y que ha marcado generaciones con su música, ahora nos sorprende con un cambio de rumbo. ¡Prepárense, porque la 'Princesa del Pop' está lista para conquistar un nuevo imperio empresarial, pero esta vez lejos de los escenarios que la vieron nacer!

Britney ha estado trabajando en secreto, como una espía de la moda, en su propia línea de joyería: B Tiny. Ella participa directamente en el diseño de las piezas y busca trasladar su estilo a los accesorios. ¿Quién no quiere un pedacito de la onda Britney para llevar puesto?

B Tiny: El secreto mejor guardado de Britney

El chismecito salió a la luz el viernes 13 de noviembre, cuando la página web de BTiny apareció online con un mensaje que despertó la curiosidad de todos sus seguidores: "Bueno, entonces... he estado guardando un secreto. Uno pequeño... bueno, ¡quizás TINY!". ¡Qué misteriosa, ella! Aunque la web ya permite registrarse en una lista de espera para no perderse ninguna novedad, todavía no hay fotitos de los diseños ni información sobre los precios. Nos tienen con la intriga.

Este lanzamiento confirma un proyecto que la intérprete de "Toxic" había mantenido en reserva durante aproximadamente un año. Una fuente cercana a la artista le confirmó a Page Six que esta colección de joyas es el negocio secreto que Spears preparaba desde hacía meses, una iniciativa muy personal y un sueño que ella y sus fans esperaban desde hace más de 20 años.

Estilo 'Britney' para llevar

Entonces, ¿cómo será esta línea de joyas? Agárrense, porque la colección B Tiny promete una estética súper femenina, colorida y con una clara inspiración festivalera. Según fuentes de People, esperen accesorios en tonos turquesa y rosado, con un estilo que nos recuerda a esas piezas artesanales que encontramos en plataformas como Etsy, ¡pero a una escala mucho mayor, por supuesto!

Y si pensaban que esto era solo marketing, se equivocan. Los informantes aseguran que Britney está muy involucrada y que no se fabrica nada sin su aprobación. Describen la identidad de la marca como una extensión de los gustos personales de la cantante, con una estética femenina y juvenil. Otro insider aclaró a People que no se trata de merchandising, sino de una verdadera línea de joyería, pensada para lucirse en un concierto, un festival, una cita o una noche con amigas.

Esperando la joya de la corona

Por ahora, la colección no tiene una fecha oficial de lanzamiento, así que toca armarse de paciencia. Sin embargo, una fuente adelantó a People que las piezas estarán a la venta en los próximos meses y que en las siguientes semanas se conocerán más detalles sobre los productos. Mientras tanto, ya saben, ¡a registrarse en la página oficial de BTiny para ser de los primeros en enterarse!

¿Y el álbum? ¡También de aniversario!

Y como si fuera poco, este notición del mundo empresarial coincide con otra fecha importante para nuestra querida Britney: ¡el 25.º aniversario de su álbum 'Britney'!

Este disco, que salió el 6 de noviembre de 2001, está de fiesta. Para celebrar, Sony Music’s Legacy Recordings y RCA Records prepararon una edición especial que no solo incluye las canciones originales, sino también ¡11 temas adicionales! Cinco de ellos, "Right Now (Taste the Victory)", "She’ll Never Be Me", "Am I A Sinner", "When I Say So" y "My Big Secret", llegarán oficialmente al público por primera vez. La versión ampliada ya está disponible en formato digital, y para los coleccionistas de corazón, habrá ediciones físicas en CD y vinilo doble (2LP), que están previstas para el 22 de enero de 2027. ¡Britney no para de darnos sorpresas! ¿Será que sus joyas tendrán alguna referencia a sus éxitos?