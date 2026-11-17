Espectáculos

Eiza González, la actriz mexicana que nos cautivó en papeles como Augustina en O Problema dos 3 Corpos, Nicole Balvanera en Amores Verdaderos, Monica Darling en Baby Driver y Maya Simmons en Godzilla vs. Kong, fue la invitada estelar que brilló con luz propia en la gala anual Baby2Baby. El evento se llevó a cabo en Los Ángeles, y Eiza, con sus 36 años, se aseguró de que todas las miradas estuvieran puestas en ella desde el momento en que pisó la alfombra roja. ¿Y cómo lo logró? Con un vestido que era una verdadera obra de arte y que nos dejó en shock.

Un look de infarto que paralizó la alfombra roja

La estrella llegó enfundada en un impresionante vestido dorado de la colección 26 de Mugler. No era cualquier dorado, era un dorado metalizado que gritaba "¡mírenme!". El diseño strapless, largo y con una franja azul marino en el escote, le sentaba como un guante. La cintura se ajustaba perfectamente con un cinturón ancho, mientras la falda de corte tubo y el volumen en las caderas le daban un toque elegante y muy chic. ¡Definitivamente un look para recordar!

Para rematar el estilismo, Eiza eligió un par de sandalias negras que complementaban a la perfección, además de unos pendientes de aro de diamantes y anillos a juego. Su melena color chocolate, peinada en mechones ondulados con raya de lado, nos transportó al estilo más puro del viejo Hollywood. Y ni hablar del maquillaje: un efecto porcelana impecable, labial rosa baby, un blush bronceado que resaltaba sus facciones, un fino delineado marrón que le profundizaba la mirada, y unas sombras ahumadas que le daban ese toque misterioso y glamuroso. ¡Estaba sencillamente espectacular!

Pero Eiza no solo deslumbró por su atuendo. Durante la gala, se reencontró con varias celebridades de alto perfil, entre ellas su amiga cercana Sofía Vergara, con quien posó de lo más feliz en varias fotos. La lista de famosos en el evento era de no creer: Katy Perry, Justin Trudeau, Demi Moore y sus hijas Rumer, Tallulah y Scout Willis, además de Paris Hilton, Zooey Deschanel, Elsa Hosk, Barbara Palvin y Dylan Sprouse. ¡Puro fuego en Los Ángeles!

¿Campanas de boda para la “chica dorada”?

Si su look ya era el chisme del momento, lo que se destapó hace unos días la puso en el centro de todas las conversaciones: Eiza González podría tener planes de boda con su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov. ¡Así como lo leen! Los rumores están en su punto más alto, y parece que la actriz y su galán están más que listos para dar el siguiente paso.

Durante una reciente visita a México, la pareja fue asediada por la prensa, que no dudó en preguntarles sobre su futuro. Y la respuesta de Eiza fue la mezcla perfecta de humor y realidad: “No lo sé, pregúntale a él. Sin presión, amor”, dijo la actriz con una sonrisa que ya nos imaginamos. Pero el que realmente rompió el silencio fue Grigor Dimitrov, quien no se guardó nada y dejó a todos boquiabiertos con sus declaraciones.

El tenista búlgaro, sin pelos en la lengua, respondió a los cuestionamientos de la prensa. “Estamos discutiéndolo, pero esperemos que pronto”, afirmó Grigor, añadiendo además que él considera a Eiza como el amor de su vida. ¡Awww, qué romántico! Parece que la cosa va en serio y que no tendremos que esperar mucho para verla vestida de blanco.

La pareja, que hizo pública su relación a mediados del año pasado y la oficializó en redes sociales durante el cumpleaños de él en mayo, recientemente vacacionó en México. Eiza llevó a Grigor a su país natal para que conociera a su familia, explorara la cultura mexicana y probara la gastronomía local, según contó la estrella de The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Parece que la visita fue un éxito total y que la relación va viento en popa.

Con estas declaraciones y ese brillo que Eiza tiene, ¿quién no quiere ver esa boda? ¡Nosotros ya estamos listos para el chismecito nupcial!