Espectáculos

¡Alerta de chismecito! Bad Bunny y Gabriela Berlingeri han vuelto a dar de qué hablar después de que los pillaran juntos en la ciudad de Nueva York. Las imágenes los muestran saliendo de un restaurante en el exclusivo barrio de SoHo, justo antes de subirse a una camioneta negra. Y claro, con esto, ¡se armó el revuelo y las especulaciones sobre una posible reconciliación están a flor de piel!

No es la primera vez que se los ve cerquita, y es que los rumores de que estarían volviendo no son nuevos. De hecho, cobraron más fuerza cuando Berlingeri se unió a la gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” del artista. Se los ha captado en varios puntos del recorrido, desde Australia hasta Argentina, Brasil y varios países de Europa. O sea, un tour completo, ¡pero de amor!

Incluso, Gabriela estuvo presente en los camerinos del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, el 8 de febrero, cuando Bad Bunny hizo historia al ser el primer latino en dar un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl totalmente en español. Y no solo eso, el año pasado, durante la residencia artística del intérprete, “No me quiero ir de aquí”, en Puerto Rico, ella fue la encargada del arreglo de la banda puertorriqueña Chuwi, que eran invitados sorpresa recurrentes.

Recordemos que la pareja tuvo una relación con idas y venidas desde 2017 hasta su ruptura en 2022. Durante ese tiempo, se les vio en un montón de eventos importantes, incluyendo su debut en la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards en 2021. Y no olvidemos que Gabriela hasta le metió voces a temas como “El Apagón” y “En Casita”.

Después de su separación, el artista tuvo una relación con la supermodelo Kendall Jenner, que empezó en 2023, tuvo una breve reconciliación en 2024 y, finalmente, llegó a su fin.

Hasta ahora, ni Bad Bunny ni Gabriela han soltado prenda ni han confirmado si estos encuentros significan una reconciliación oficial. Pero con estas apariciones públicas, sus seguidores en redes sociales ya están desatados con comentarios y especulaciones. ¿Será que esta vez es la definitiva o solo nos están dando material para el chismecito?