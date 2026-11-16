Espectáculos

Taylor Swift lo ha recontra logrado en la música, ¿no? ¡Claro que sí! Pero parece que a la tía le faltaba un premio cinematográfico grande, como un Globo de Oro (ya ha sido nominada cinco veces, pero sin suerte) o, su objetivo máximo, ¡un Óscar! Todavía espera su primera nominación a la estatuilla dorada, pero este año viene con una bala de oro bajo el brazo: “I Knew It, I Knew You”, el temazo que compuso para los créditos de Toy Story 5 y que, obvio, ¡fue otro número uno en el Billboard Hot 100!

El camino a los Óscar: La nueva misión de Taylor

Taylor se está tomando muy en serio esta campaña de premios. ¿Una prueba? El mes pasado, en pleno “parón” (si es que se puede llamar así a su vida después del mega Eras Tour y su boda), ¡se presentó en la Academy Museum Gala! Este evento recauda fondos para el museo de la Academia de Hollywood y está lleno de celebridades de cine que votan en los Óscar. Taylor no perdió la oportunidad y cantó “I Knew It, I Knew You” en vivo, además de otros clásicos como “Love Story” y “Blank Space”. Su canción es una de las favoritas para la estatuilla, compitiendo con “La nieve” de Guitarricadelafuente (para La bola negra) y “This City May Have Chewed Me Up (But It Hasn’t Spit Me Out)”, de Jesse Eisenberg (para The Debut).

Y como no hay tiempo que perder, a menos de un mes de que se anuncien las nominaciones a los Globos de Oro (serán el 7 de diciembre de 2026), Taylor participó en una conferencia de prensa virtual con los votantes. Ahí habló un montón de cosas: su fanatismo por la franquicia Toy Story, su inspiración para la canción y, en un momento que nadie esperaba, ¡su devoción por Rosalía, quien casi al mismo tiempo la estaba rompiendo en los Latin Grammy!

¿Cómo se cocina un hit para Pixar? El método Swift

Lindsey Collins, una de las productoras de Toy Story 5, contó el chismecito de cómo fue colaborar con la artista más mediática del planeta. ¡Atención a los pasos que siguió Taylor para crear este bombazo!:

Encuentra un hueco en la agenda imposible: Taylor, siempre ocupadísima y en medio de su Eras Tour a lo bestia, encontró un espacio libre.

Pide ver la película (¡y dale con la trama!): Pidió a Tom MacDougall, el presidente de Walt Disney Music, si podía ver la película.

¡Inspiración al instante!: Al minuto de terminar de verla, llamó a los productores y les dijo: “Sé cómo tiene que ser la canción”.

Composición express: ¡Le tomó solo un día! Según Collins, en un solo día ya tenía una canción básicamente igual a la que se escucha en la película.

Pero, ¿de dónde sacó tanta inspiración? Taylor misma nos lo contó: “la compuse desde la perspectiva de Jessie”. También se inspiró en los otros personajes, con la idea de que “alguien puede formar parte de tu vida durante un tiempo, marcharse y, después regresar justo cuando más lo necesitas”. Su principal fuente de inspiración fue Jessie y la revelación que tuvo sobre su antigua dueña, Emily, junto con el dolor que eso le causó.

Cuando la magia del cine te atrapa

Para Taylor, Pixar y Toy Story siempre fueron algo especial. Cuando vio la primera película a los cinco años, fue una experiencia única: nunca antes había visto nada parecido a esa magia de Pixar. Las historias la hicieron pensar qué pasaría si sus juguetes tuvieran vida propia. Recordó cómo la primera Toy Story enseña lecciones valiosas: no juzgar por las apariencias (los juguetes "mutantes" de Sid que terminan ayudando) o que los rivales pueden volverse amigos (Woody y Buzz). Ha visto estas películas de muy pequeña y también de adulta, y cada vez encuentra algo distinto en ellas.

Taylor disfruta un montón esta nueva etapa en el cine, experimentando con la composición desde otras perspectivas. Es algo que empezó con su álbum folklore durante la pandemia, cuando empezó a crear personajes y escribir desde su punto de vista. Confiesa que componer para el cine implica mayor presión porque quiere acertar con el personaje, pero en el caso de Jessie fue más bien una forma de liberar presión.

¡Sorpresa, sorpresa! Las divas que Taylor admira

En un momento totalmente inesperado de la conferencia, Taylor se puso a hablar de sus inspiraciones musicales, ¡y ahí soltó la bomba! Dijo: “Si miro al último año en la música, hay dos álbumes perfectos que me encantan y a los que vuelvo una y otra vez: el de Olivia Dean y el de Rosalía”. ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Una reina reconociendo a otras reinas! Olivia Dean es una cantante inglesa de pop y neo soul que ha sido nominada a tres BRIT Awards, mientras que nuestra Rosalía, bueno, ¡ella ya es la jefa mundial!

Así que, mientras Taylor sigue su camino hacia el Óscar, también nos deja claro que, a pesar de ser una megaestrella, ¡también es una fan como nosotros! ¿Qué otras sorpresas nos tendrá preparadas esta genia?