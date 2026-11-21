Espectáculos

El detrás de escena de MasterChef Celebrity se puso al rojo vivo el jueves pasado, cuando Elizabeth "la Negra" Vernaci y Edith Hermida se sentaron a charlar en el programa "Amanece que no es poco", de Olga. Y como era de esperar, la cosa se puso intensa. Entre risas y comentarios bien picantes, las participantes confesaron que la tensión en las cocinas es mucho más fuerte de lo que vemos.

Edith Hermida reconoció que la influencia de Vernaci puede llevarla a decir más de la cuenta y quedar expuesta durante las grabaciones, porque ella no para de acotar y, si la ceban un poco, arranca. Pero la Negra, lejos de calmar las aguas, explicó que valora que Edith no quiere hacerse la buena y disparó contra un grupo de participantes que sí lo intenta, al que ubicó en un particular ranking de cinco.

La bomba explotó del todo cuando Vicky Garabal les pidió los nombres. Edith no dudó y lanzó a la China Ansa, mientras que Vernaci sumó a Karina Mazzocco a la lista negra. La lista se completó con Rocío Robles, sobre quien Hermida opinó que arrancó buenita y sumisa y ahora está mostrando todo. ¿Será que la presión de las cámaras sacó la verdadera personalidad de más de una?

Pero no todo fue drama y críticas, porque también hubo espacio para los halagos. Cuando le preguntaron por su jurado favorito, Edith eligió a Maru Botana y la definió como muy amable, aunque le da bronca que no conteste lo que dicen de ella en redes. Por su lado, la Negra Vernaci elogió a Wanda Nara, resaltando su trato con los participantes: "Wanda la verdad que es súper amorosa, piola, entiende todo".

El cierre de la conversación también tuvo a Wanda como protagonista, pero esta vez por su intento de hacer de celestina entre Edith y El Presta. Edith reconoció que le gusta seguirle el juego, pero descartó que haya nacido algo entre ellos: "no picó el amor". Y completó su explicación con una definición sobre los vínculos: es magia, pasa o no pasa.