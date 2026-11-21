Espectáculos

¿Se acuerdan de ese chismecito que Shakira y Antonio de la Rúa estaban de nuevo juntos y hasta se los había visto dándose unos besitos por Barranquilla? ¡Pff, puro humo, gente! Tomás Palacios, publicista de Shakira, lo desmintió en exclusiva. Palacios desmintió que ambos hayan sido captados besándose por las calles de Barranquilla.

A la firme, si bien se rumoreaba que la colombiana y su expareja, con quien terminó hace ya más de dieciséis años (¡sí, leyeron bien, dieciséis años!), estaban volviendo, parece que la realidad es otra. Palacios dejó en claro que la conexión que tienen ahora es "estrictamente profesional". Y por si quedaban dudas, el círculo más cercano de la cantante lo confirmó: su relación laboral "se ha intensificado", pero la romántica, ¡ni un poquito! O sea, ¡a chambear se ha dicho, nada de reencuentros apasionados!

Así que ya saben, gente, dejen de ilusionarse con esa idea de un amor que resurge de las cenizas cual ave Fénix. Según el entorno de la cantante, lo que se ha intensificado es la relación laboral entre ambos. A ver si ahora sí, estos rumores se calman de una vez por todas, ¿o será que siempre nos encanta soñar con los 'ex' de las estrellas y sus posibles segundas partes?