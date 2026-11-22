Espectáculos

La cantante colombiana Karol G, que tenía programado un concierto en Santo Domingo para el 19 de febrero de 2027, ahora se presentará el 9 de abril. La producción local del evento soltó el notición este jueves, explicando que el cambio se debe a "circunstancias logísticas imprevistas". ¡Uff, esas logísticas que siempre nos complican la vida!

La cita para ver a la Bichota sigue siendo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Para los que ya tienen su entrada, tranquilos, porque las boletas adquiridas para la fecha original serán válidas para esta nueva jornada. Pero si el 9 de abril no les funciona, tienen hasta el 9 de diciembre de 2026 para pedir un crédito o el reembolso del valor de sus entradas. ¡Así que no se duerman con los trámites!

Este show forma parte de su gira 'Viajando por el mundo tropitour', que arrancó en julio pasado por Estados Unidos y Canadá. Luego de sus paradas por México, la colombiana está a punto de llegar a San José, Costa Rica, donde tiene conciertos el 27 y 28 de noviembre, y después a Bogotá, del 4 al 6 de diciembre. Para 2027, el tour sigue por varias ciudades de Latinoamérica, incluyendo Quito, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo, antes de saltar a Europa.

Parece que Santo Domingo tendrá que armarse de paciencia para disfrutar de la Bichota. ¿Será que esas "circunstancias" valen la pena la espera?