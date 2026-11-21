Espectáculos

¡Pucha, qué novela más real que la tele! Erika Eleniak, la que nos hizo soñar con las playas y los salvavidas en Baywatch como Shauni McClain, está dando de qué hablar, y no precisamente por sus habilidades de natación o sus míticas carreras en cámara lenta. La actriz, a sus cincuenta y siete años, encontró en OnlyFans la solución más inesperada para una situación económica de lo más fregada, ¡estaba a punto de quedarse sin casa!

En una entrevista bien sin pelos en la lengua en el pódcast Miss Understood con Rachel Uchitel, que salió el 17 de noviembre, Eleniak soltó que esto de OnlyFans ha sido muy empoderador, una experiencia positiva y la oportunidad perfecta para volver a tener estabilidad en sus finanzas. ¿Quién lo diría, verdad? De correr por la playa en cámara lenta y salvar vidas, a facturar con contenido exclusivo, rescatando su propia economía. Un cambio que, para muchos, es toda una sorpresa, pero para ella, una movida inteligente y necesaria.

Es que la cosa no estaba para chistes. Imagínense a la ex salvavidas más famosa de la tele en una lucha constante por salir adelante. Según lo que se supo, las pegas en la tele y en el cine bajaron más rápido que la marea, dejándola con muy pocas opciones de trabajo. La situación se puso tan densa que estuvo a un pasito de que la desalojen de su vivienda. ¡Qué bajón más grande para alguien que fue un ícono que brillaba en las pantallas!

Eleniak contó que la tuvo que remar duro, buscando ingresos por donde sea. Reconoció que ha sido una lucha realmente difícil y un camino complicado. Incluso se puso a trabajar como profesora en centros de rehabilitación, dando clases durante el día. Pucha, de estrella de Hollywood a profe, ¡y ni así le alcanzaba siempre para cubrir los gastos básicos! Confesó que es agotador vivir con ese miedo y que da vergüenza, por la presión de no saber cómo conseguir el dinero para pagar sus gastos. Al menos, agradeció a la gente que la apoyó durante ese periodo, consciente de que no todos tienen esa red de ayuda cuando la necesitan de verdad.

Y entonces, cuando ya no había de otra, apareció OnlyFans. Sí, esa plataforma que casi todos conocemos por su contenido para adultos vía suscripción, se convirtió en su salvavidas financiero. No es el camino que uno esperaría de una ex estrella de Baywatch, acostumbrada a otro tipo de flashes y reflectores, pero la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? En octubre, el portal TMZ informó que Eleniak podría alcanzar ingresos de un millón de dólares a través de OnlyFans. Para ella, la experiencia ha sido empoderadora. Es un ejemplo de cómo, a veces, hay que reinventarse y no tenerle miedo al qué dirán si eso significa salir de un pozo bien profundo y recuperar la dignidad financiera. ¿Será este el nuevo modelo de negocio para otras estrellas que buscan un segundo aire y libertad económica?

Pero ojo, la historia de Erika no sería la misma sin Baywatch. Ella fue Shauni McClain desde el primer episodio en 1989 hasta 1992, convirtiéndose en un rostro icónico para toda una generación. Su idea inicial era dejar el bañador de lado y dedicarse al cine, una movida lógica para cualquier actor que busca más peso y versatilidad en su carrera. Pero las cosas del contrato la obligaron a volver para el estreno de la tercera temporada, justo para presentar al personaje de Pamela Anderson, una anécdota que hoy suena a ironía del destino y a un presagio de lo que vendría.

Y es que, según contó, la serie cambió mucho en poco tiempo. Al principio, cuando estaba en NBC, la cosa era más sobre el trabajo de los salvavidas, con un enfoque más serio y el vestuario era más recatado, debido a que se transmitía por NBC. Pero cuando pasó a sindicación, ¡chao restricciones! Los bikinis se hicieron más chiquitos y la producción se volvió más atrevida, adoptando una imagen con la que ella con la que ya no se sentía identificada. Pucha, quién diría que el uniforme rojo, que la hizo famosa, le daría tantos dolores de cabeza y conflictos internos, llevándola a tomar la decisión de alejarse de esa imagen.

Esa imagen de “salvavidas sexy” la persiguió por años, como una sombra que no la dejaba avanzar profesionalmente. En los castings para otros proyectos, muchos directores no la tomaban en serio, ¡hasta le pedían que se fuera! Es que es fregado cuando te encasillan en un papel, te ven solo como eso y no como una actriz con más talento y rango dramático.

Pero como la vida da vueltas más grandes que un mareo, ¡hay un final feliz en el horizonte! A pesar de todo lo que le tocó vivir, Erika Eleniak volverá a enfundarse el bañador rojo. Va a retomar su papel de Shauni McClain en la secuela de Los vigilantes de la playa que está preparando Fox, y el estreno está previsto para el 6 de enero de 2027. ¡Sí, escucharon bien, Shauni McClain está de vuelta, lista para una nueva aventura televisiva!

Es un regreso que cierra un círculo, desde sus inicios como una de las estrellas más grandes de la televisión de los ochenta hasta este capítulo inesperado con OnlyFans, donde se reinventó y se empoderó, demostrando una resiliencia impresionante. Al final, ¿quién dijo que una ex salvavidas no puede rescatarse a sí misma de las olas más grandes y traicioneras de la vida? ¡Qué capo Eleniak!