Espectáculos

Darío Lopilato, el actor argentino, se sentó a charlar con José María Listorti en Blender y la cosa se puso personalísima. Empezaron hablando de su fe religiosa, que al parecer es súper importante para él y guía sus decisiones, lo cual está bien, cada quien con su espiritualidad.

Pero, como en todo chismecito de famosos, la conversación dio un giro inesperado. Listorti, sin pelos en la lengua, le preguntó si, por ser evangélico, seguía eso de no tener relaciones prematrimoniales. ¡Una pregunta al hueso que tomó por sorpresa a Darío! Su primera reacción fue soltar un “Yo soy virgen”, que provocó un silencio incómodo en el estudio y después las risas de todos. ¿Se imaginan el roche en ese momento?

Segundos después, Lopilato aclaró que era un chiste. ¡Menos mal! Dijo que no, que virgen no era. Listorti reaccionó con humor, pero marcó un límite: con una cuestión de fe o de religión, dijo, no puede hacer chistes. ¡Bien ahí!

Luego el conductor le señaló que fue virgen durante mucho tiempo y Darío coincidió: “Sí, hasta muy grande”. Listorti quiso saber si había sido hasta los 30 años, pero Darío prefirió guardar el misterio. “No te lo voy a decir”, contestó entre risas, y así dejó el tema flotando en el aire. ¡Ay, Darío, nos dejaste con la intriga!