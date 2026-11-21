Espectáculos

¡Chismosos de Bolivia, prepárense! Mauro Icardi y China Suárez demostraron que ni las batallas legales más picantes los detienen. El último fin de semana, la parejita se mandó una escapada a Uruguay, ¡y ojo! Icardi hasta necesitó permiso judicial para salir del país. El delantero argentino anda en medio de una disputa legal y mediática con Wanda Nara, la modelo y presentadora de televisión argentina, pero eso no fue impedimento para unos días de relax.

Desde tierras charrúas, Icardi soltó un álbum de ocho fotos rurales en Instagram, con un mensaje de buenos días, y limitó los comentarios de su perfil. Entre las postales más 🔥: una donde él sale sin remera, dándole un beso a la actriz y cantante argentina, China Suárez, bajo la sombra de unos árboles. ¡Uff! También hay una donde los dos acarician caballos, bien campestre todo, y otra del interior de una habitación con una cama frente a un ventanal que da al jardín. Mientras tanto, China Suárez compartió sus propias historias con un pijama a cuadros, su leche chocolatada uruguaya y una cámara analógica. Una escapadita que grita 'tranquilidad', sin una sola mención a sus líos judiciales.

Pero no todo fue color de rosa. La cosa se pone seria porque Mauro Icardi necesitó la bendición de un juez para pisar Uruguay. La salida se produjo mientras se tramita en la Fiscalía de Benavídez un expediente vinculado a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara. Este viaje se dio en paralelo a varios procesos judiciales activos que los tienen a los protagonistas con la cabeza caliente desde hace algunas semanas. Es una trama legal con varias causas cruzadas que empezó a principios de noviembre en Nordelta.

Entre los pocos detalles confirmados de este lío legal, se sabe que el juez Orlando Abel Díaz dictó una orden perimetral de 45 días. ¿La razón? Una denuncia que presentó Icardi por presuntas amenazas. O sea, el drama está lejos de terminar. ¿Será que esta escapadita fue para recargar energías o para despistar a la prensa? ¡Ustedes qué opinan!