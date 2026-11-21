Espectáculos

¡Chismecito fresco desde Argentina que nos llega hasta el corazón de Bolivia! Nuestra querida Marta Fort, la hija del icónico Ricardo Fort (un socialite y empresario argentino), ha vuelto a prender el ventilador sobre su separación con Juan Manuel Ramírez. Y ojo, que lo que soltó ¡nos dejó de una pieza!

Resulta que la Martita, en una charla con José María Listorti según informó TN el jueves 19 de noviembre, confesó un detalle que nadie se esperaba: al parecer, su situación económica era un gran problema para su ex. Sí, leyeron bien. Según contó, su situación económica generaba incomodidad en su ex.

Según Marta, durante el noviazgo, ella sentía que tenía que andar con mil ojos, modificando su forma de ser y sus hábitos solo para evitar conflictos. ¡Imagínense el estrés! ¿Tener que fingir que no tienes dinero para que tu pareja no se sienta mal? Eso sí que es un drama de telenovela, pero de los que te hacen querer gritarle a la pantalla.

Pero a ver, ¿en serio el dinero es el problema, o es la actitud frente a él? Porque, seamos honestos, la diferencia económica existe en muchísimas parejas, ¿o no?

¿Ustedes qué dicen? ¿Se hubieran aguantado una situación así por amor o mandaban todo al diablo?