Espectáculos

Ricky Martin, el cantante puertorriqueño autor de "Livin' la Vida Loca", acaba de soltar una noticia que nos ha dejado con la boca abierta y el chismecito encendido: ¡este año, el Día de Acción de Gracias no será solo con su círculo más cercano, sino que sumará a los mismísimos papás de las parejas de sus hijos mayores, Matteo y Valentino! Sí, leíste bien, la familia Martin se agranda con los 'suegros' de sus retoños, que recién nomás soplaron las dieciocho velitas. Esto sí que es una reunión familiar de alto voltaje, ¿o no?

El escenario para este encuentro que promete ser inolvidable será nada menos que Los Ángeles, California. La cita está marcada para el próximo jueves 26 de noviembre, así que anoten la fecha en el calendario. La encargada de preparar la cena será su madre, Nereida Morales, quien asumirá la cocina para recibir a los invitados.

Ricky Martin, con esa simpatía que lo caracteriza, dio los detalles durante una entrevista. Contó que vendrán los suegros de sus hijos y familias de Miami y de Puerto Rico a pasarla con ellos en Los Ángeles. Además, el artista explicó que, a diferencia de otros años, cuando acostumbraba pasar esta festividad en Puerto Rico, esta vez la familia se trasladará a California: "Normalmente, estamos en Puerto Rico, pero este año nos toca en Los Ángeles".

Martin no ofreció detalles sobre las parejas de los jóvenes ni identificó a sus familiares, aunque sus expresiones dejaron entrever que la celebración reunirá a personas importantes en la vida de Matteo y Valentino.

Esta celebración de Acción de Gracias no es cualquier cena; marcará un hito importante, ya que, según lo anunciado por el cantante, será la primera vez que la familia Martin comparta esta festividad con los flamantes "suegros" de sus hijos mayores. Matteo y Valentino, nacidos en agosto de 2008, son los hijos mayores del artista, quien también es padre de Lucía y Renn.