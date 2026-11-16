Espectáculos

Se confirma, mis chismosos favoritos: Joe Jonas, el mismísimo corazón de los Jonas Brothers, y la influencer puertorriqueña Tatiana Gabriela, ya no están juntos. La pareja, que nos hizo suspirar por un año, decidió tomar caminos separados, y la farándula ya está echando humo con las posibles razones de esta ruptura.

Según lo que se comenta, la vida de súper estrella de Joe Jonas sería la culpable. ¡Claro, pues! Con la agenda de los Jonas Brothers más apretada que pantalón de vaquero ajustado, entre conciertos y giras, dicen que el tiempo se les hizo polvo. ¿Quién no termina cansado con tanto viaje y show?

Pero ojo, que no todo es blanco y negro. Una fuente cercana a la expareja aseguró que se divertían mucho juntos y hacían muy buena pareja, tanto que sus amigos tienen la esperanza de que logren solucionar sus diferencias. Aunque, seamos sinceros, la misma fuente remató con un clásico: "simplemente tienen estilos de vida distintos". Esa frase que ya nos sabemos de memoria, ¿no?

Antes de este "adiós", los vimos compartiendo un montón. Joe no se cortaba de mostrar sus momentos con Tatiana en sus redes y YouTube. ¿Se acuerdan de cuando visitó Puerto Rico en abril de 2026 y se mostró fascinado con la isla? Ahí lo vimos interactuando con Tatiana en Piñones, El Yunque y el Viejo San Juan. Antes de eso, ya había pisado la isla por trabajo y hasta para celebrar sus dieciocho años. ¡Una vida llena de viajes!

Por su lado, Tatiana Gabriela también tiene trayectoria propia: participó en el video "Baile inolvidable" del astro urbano Bad Bunny. Mientras tanto, Joe y sus hermanos Nick y Kevin tienen la agenda a tope hasta finales de 2026 con su gira "Burning Up Tour All Over Again". Y para sumar, Joe es papá de Willa y Delphine, de su matrimonio anterior con la actriz Sophie Turner, del que se divorció en 2023. Parece que el amor no pudo con tanto jet lag, ¿será?