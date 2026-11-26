Espectáculos

Andrés Beltrán nos trae la que promete ser nuestra próxima pesadilla en la pantalla grande: El Diablo sabe tu nombre. ¡Agárrense, cainas, que se viene una historia que nos va a dejar pensando dos veces antes de apagar la luz! Con un elenco que ya nos tiene intrigados, incluyendo a Josué Guerra, Ruth Ramos, Lisa Siller y Miguel Islas, parece que esta joyita de terror no va a ser apta para cardíacos.

Imagínense la escena: dos documentalistas super valientes que se meten a investigar una tragedia bien turbia. Pero claro, la cosa se pone peor cuando terminan en medio de un bosque tenebroso, cara a cara con un sacerdote que no solo es misterioso, sino que también es exorcista y guarda un secreto de ultratumba en su cabaña. ¿Alguien dijo "escalofrío"? La peli viene con una premisa que ya nos pone los pelos de punta, así que prepárense para cuestionar hasta su propia sombra.

Esta cinta no solo busca asustarnos con sustos baratos, ¡qué va! Lo que quiere es jugar con nuestra mente, mezclando la realidad con lo inexplicable hasta que ya no sepamos qué es qué. Y es que, como bien nos advierte la peli con su frase clave, «no creer en el diablo no significa que él no sepa tu nombre». ¡Uf, ese pensamiento ya nos quitó el sueño!

Así que, si están listos para que les hiele la sangre y quieren sentir esa adrenalina pura, anoten: El Diablo sabe tu nombre se estrena el jueves 26 de noviembre en todos los cines de México, gracias a Cinépolis Distribución. ¿Será que el diablo también tiene su propia cuenta de TikTok para saber qué estamos haciendo?