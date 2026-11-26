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¡El Miss Universo 2026 ya nos dejó el chismecito del día! Dalia Bucaram, la representante de Ecuador, se quedó fuera de la competencia antes de llegar a la esperadísima pasarela en vestido de gala. El certamen se desarrolló el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, y aunque la talentosa Dalia logró entrar al Top 30 gracias al voto del público y desfiló con su traje de baño, no le alcanzó para avanzar al grupo de las doce semifinalistas.

Esto significa que no pudimos ver la creación exclusiva que el diseñador ecuatoriano Bartolomé había preparado para ella. El vestido, bautizado con el rimbombante nombre de "La Perla del Pacífico", estaba destinado para esa etapa final del concurso. El desfile en vestido de noche corresponde a una etapa posterior a la presentación en traje de baño.

Las treinta semifinalistas, incluyendo a Dalia, participaron en la primera pasarela en traje de baño. Pero de ahí, el jurado solo eligió a doce para que mostraran sus vestidos de gala. De ese grupo salieron las cinco candidatas que disputarían la fase decisiva del concurso. Una pena que "La Perla del Pacífico" se haya quedado guardadita.

Sin embargo, Dalia Bucaram sí nos dio un adelanto del estilo de Bartolomé durante la competencia preliminar del domingo, 22 de noviembre. En esa ocasión, la representante ecuatoriana deslumbró con un diseño en tonos bronce, marrón y dorado metalizado. Tenía un corpiño tipo corsé, unas aberturas laterales de infarto, aplicaciones de hojas metálicas y una cola de satén con abertura. Una verdadera locura, pero ¿se imaginan cómo era "La Perla del Pacífico"?