Espectáculos

¡Se armó la fiesta de la belleza mundial! Este martes 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido cariñosamente como el 'Choliseo', en San Juan, fue el escenario de la gran gala del Miss Universo 2026. La edición de este año fue mega especial, ¡celebrando los 75 años de este certamen tan icónico! En total, 116 representantes de distintos países y territorios se juntaron para competir por esa codiciada corona, en un evento de alcance internacional .

Y claro, no podíamos dejar de mencionar a Daiana Stefani Pereyra, la belleza que llevó la banda de Argentina. ¡Una misionera de 28 años que, además de ser guapísima, es tripulante de cabina! Daiana no era nueva en esto de los concursos, así que sabía a qué venía en estos trotes de pasarela. Su participación fue una sorpresa, ya que entró de última, ocupando el lugar que dejó Tamara Rogouski por temas personales. ¿Lo mejor? Daiana había sido la primera finalista en la selección nacional, así que tenía todas las credenciales para representar a su país.

Si estabas en Argentina y no te la querías perder, los canales habían anunciado el inicio de la gala a las 21:00, aunque Universal+ tenía su propia hora, arrancando a las 22:00. Siempre es bueno tener el control remoto listo y chequear la programación, ¿verdad? Para los que estaban en Estados Unidos, Telemundo y Peacock fueron los canales elegidos para seguir el minuto a minuto. Y para los más viciosos, las etapas preliminares y el esperado desfile de traje nacional estaban disponibles en el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento. ¡Para que nadie se quede con las ganas!

Definitivamente, el Miss Universo 2026 nos recordó que el glamour y la competencia siempre nos tienen al borde del asiento. ¿Qué tal te pareció esta edición tan especial?