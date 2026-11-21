Espectáculos

¡Atención, fanaticada! Pablo Arango, el periodista y presentador que nos acompaña cada fin de semana en 'Noticias Caracol', se mandó unas declaraciones que nos dejaron con una sonrisa de oreja a oreja. No solo está viviendo una etapa de puro amor con su pareja, Gabriel Carvajal, sino que reveló su más grande sueño: ser papá. ¡Y ojo que la adopción es la vía que más le late!

En una entrevista reciente con el programa 'La Red', Arango se abrió como un libro. Con el brillo en los ojos que solo da el amor, compartió que se siente enamorado, ilusionado y convencido de que está en el lugar correcto. ¡Qué capo! Su plan es clarísimo: consolidar un hogar propio en Bogotá. Si bien su familia de sangre está en Manizales, él quiere armar su nidito aquí, con su perrito y su novio, construyendo una vida con mucho respeto. "Quisiera seguir creciendo personalmente en esa familia, seguirla alimentando con mucho respeto con mi perrito, con mi novio, con mi familia, seguir digamos como construyendo una vida lejos de mi familia que está en Manizales, pero haciendo una propia aquí en Bogotá, eso es mi más grande sueño", confesó. ¡Un sueño que muchos compartimos, seamos sinceros!

Un hogar, un perrito y un bebé en camino

Pero la verdadera bomba llegó cuando le preguntaron sobre la paternidad. Pablo respondió que no lo descarta, que le encantaría, y que sería por adopción. ¡Así de frontal! En una sociedad donde aún se rompen muchos prejuicios, ver a una figura pública como él hablar con tanta naturalidad y convicción de sus planes de ser padre, y además por adopción, es una bocanada de aire fresco. Creemos que sería un papá de esos que marcan la diferencia. ¡Ya nos imaginamos ese hogar lleno de amor!

La batalla personal antes de la felicidad

Claro que este camino de felicidad y autenticidad no fue de la noche a la mañana. Pablo Arango nos recordó que su vida no siempre fue color de rosa. Además de su intensa labor en 'Noticias Caracol', donde alterna la presentación de fin de semana con la reportería y la elaboración de informes periodísticos, también se dedica a la docencia y a sus proyectos personales, compartiendo de vez en cuando pinceladas de su vida en redes sociales. Pero, en lo personal, la historia era otra.

Fue en una entrevista publicada en 2025, en el programa digital 'Sinceramente Cris' con Cristina Estupiñán, donde Pablo reveló la lucha interna que vivió. "Oculté el tema de mi sexualidad. Lo oculté durante 24 años", confesó. Recordó que, hace 10 años, atravesaba un "momento muy oscuro de mi vida", y que hoy tiene 34 años. Para intentar encajar, tuvo novias, una situación que, a pesar de sus éxitos profesionales, lo sumió en tristeza y depresión. En lo sentimental, según él, estaba completamente enclosetado.

El poder de la valentía y el amor familiar

El punto de inflexión llegó cuando vio a otros colegas homosexuales vivir su vida sin miedo al qué dirán, sin que eso afectara el cariño del público. Eso lo impulsó a dar el paso más importante: hablar con sus padres en Manizales. La anécdota es de película: sus papás, inocentemente, pensaron que les anunciaría el embarazo de alguna novia. ¡Imagínense la cara cuando escucharon la verdadera noticia!

Fue una conversación difícil, como era de esperarse, pues la revelación tomó a su familia por sorpresa. Su mamá, al principio, reaccionó con temor, pero, como el amor de madre todo lo puede, con el tiempo comprendió y le dio su total respaldo. ¡Ese es el apoyo incondicional que todos merecemos! Hoy, Pablo mantiene una relación llena de respeto y afecto con sus padres. Posteriormente, decidió compartir públicamente su orientación sexual y presentar a su pareja en redes sociales.

Además de sus sueños personales, Pablo Arango también está enfocado en seguir creciendo profesionalmente, "contando historias" y expandiendo su carrera en el canal. ¡Un verdadero ejemplo de que ser auténtico y luchar por tus sueños te lleva lejos! ¿No les parece que se merece un aplauso gigante por su valentía y sus planes a futuro?