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¡Atención, atención! La China Suárez nos volvió a sorprender en sus historias de Instagram con una selfie donde se la ve súper acaramelada con Mauro Icardi. Pero ojo, que más allá del amor, la actriz argentina nos mostró un look total white que es puro fuego para lo que se viene con la temporada de calor.

Frente a un espejo gigante, la China posó abrazada al futbolista y nos dejó ver un estilismo que es sinónimo de frescura y tendencia. Un "todo blanco" que, seamos honestos, nunca falla en verano por su versatilidad. Lejos de irse por algo muy producido, ella optó por la comodidad de prendas básicas que, al ser ajustaditas, realzaron su figura y pusieron al blanco como el protagonista indiscutible.

Para esta ocasión, la China eligió un crop top blanco de mangas cortas, con un escote redondito que le daba ese toque juvenil y descontracturado que tanto nos gusta. Lo combinó con un pantalón blanco de tiro alto, súper casual, manteniendo la estética minimalista del conjunto. Y claro, los accesorios no podían faltar para elevar el outfit: unos lentes de sol negros, así rectangulares, que le daban un aire moderno al instante. Además, lució varios anillos que brillaban en sus manos y, por si fuera poco, su piercing en el ombligo también se dejó ver, ¡súper atrevido!

En cuanto a su beauty look, la China apostó por la naturalidad, como debe ser. Su melena castaña, larguísima y con esos reflejos más claros que nos encantan, la llevó suelta, con la raya al medio y unas ondas suaves. Un make-up sutil, en tonos neutros, completó la onda fresca de toda la propuesta, ¡perfecta para la temporada de calor!

Y hablando de complementos, ahí estaba Mauro Icardi, detrás de la actriz, abrazándola mientras ella se sacaba la foto. Él, siguiendo la misma vibra relajada, con una remera blanca y una gorra negra con inscripción que le daba el toque deportivo. Todo esto, en un ambiente con una decoración clásica, con muebles ornamentados y un espejo imponente con marco de madera tallada, que le daba un aire de elegancia al fondo de la postal.

Definitivamente, la pareja nos sigue regalando sus momentos más íntimos en redes. ¿Quién dijo que el blanco es aburrido? ¡La China Suárez demuestra que es el color del verano para robarse todas las miradas!