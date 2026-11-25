Espectáculos

¡Atención, gamers y melómanos! Si ya estaban impacientes por la llegada de Grand Theft Auto VI —la sexta entrega de la saga donde uno le hace al ladrón de vehículos—, prepárense porque la experiencia sonora es otro nivel. El juego, que salió a la venta el jueves pasado, viene con dos emisoras de música latina que son una joya, ¡y lo mejor de todo es que Bad Bunny y el matrimonio Estefan son los que te las presentan! ¿Podemos hablar de level up en el soundtrack?

Imagínense a Bad Bunny no solo con sus temazos sino también ¡como presentador! Él, en su papel de 'El Martillo', junto a RaiNao, 'La Gata', son los anfitriones de 'Cocoteo FM'. Esta emisora es una bomba con 30 canciones que van desde el reguetón más pegajoso hasta el dembow que te hace vibrar, la bachata y el merengue. Y sí, obvio que Bad Bunny no podía faltar con tres de sus hits, incluyendo 'Otra noche en Miami', y para rematar, ¡hasta le metió como personaje del juego, 'Mítico Mario'! Un capo total que se toma el juego en serio.

Pero la cosa no termina ahí, ¡ni a palos! Gloria Estefan y su esposo Emilio Estefan, el matrimonio de origen cubano, te traen 'Radio La Ola'. ¡Pura sabrosura cubana de la buena! Esta emisora es un viaje en el tiempo con 25 clásicos de salsa y música tropical que te van a levantar el ánimo. Imaginen manejar por esa versión ficticia de Florida con 'Pedro Navaja' de Rubén Blades y Willie Colón o el clásico 'Mi tierra' de la propia Gloria. ¡Demasiado icónico para ser verdad!

Y ojo que la fiesta latina no se queda solo en esas emisoras principales. Karol G, Rosalía, Celia Cruz y Camila Cabello también tienen sus espacios asegurados. Incluso Gloria Estefan se repite el plato con 'Dr. Beat' de su banda Miami Sound Machine en la emisora de pop ochentero –¡un clásico que nunca falla!–, y Celia Cruz, la Reina de la Salsa, se cuela en la emisora oculta de música haitiana con su versión de 'Guantanamera' de Wyclef Jean. ¡Un despliegue de talento latino que no da más!

Otros pesos pesados de la música también se hacen presentes. Pitbull está en la emisora de pop y en la de rap del sur, haciendo de las suyas. J Balvin aparece en la haitiana con el DJ Michaël Brun. Y para los que le dan al metal y necesitan un poco de furia mientras manejan a toda velocidad, la emisora metalera está presentada por dos integrantes de la banda estadounidense Slayer, Kerry King y el chileno Tom Araya. Hasta la música clásica tiene su espacio, con la pianista Yuja Wang interpretando el Concierto para piano n.º 2 de Prokófiev. ¡Hay para todos los gustos y para cada tipo de misión!

Ah, y la banda sonora original, una maravilla a cargo del dúo francés Justice, también tiene su toque latino especial con productores como el cubanoestadounidense Danny Daze, Nick León (hijo de colombianos) y DJ Python (con raíces ecuatorianas y argentinas) colaborando en la música complementaria. Realmente le metieron corazón y sabor a cada detalle.

Así que, si pensabas que robar autos no podía ser más divertido, ¡el GTA VI te acaba de demostrar que sí se puede y con un playlist que te hará bailar hasta el asiento!