Espectáculos

¡Prepárense, fans de Los Juegos del Hambre! Justo cuando la nueva película “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” se estrenó en los cines de Estados Unidos el 20 de noviembre, Dua Lipa decidió darnos un 'refresh' visual que nos dejó boquiabiertos.

Resulta que el 21 de noviembre, la cantante compartió unas fotos en Instagram que, para muchos, tenían una vibra muy Katniss Everdeen. Y sí, nosotros también lo vimos.

El primer look que nos hizo levantar una ceja fue un vestido ajustadito, entre vino y negro, con un escote corazón que gritaba 'atrevido'. Y ojo, no solo era el diseño con esas aberturas laterales, ¡sino también el escenario! Los árboles, la vegetación, ese ambiente frío… ¡parecía sacado directamente del Distrito 12! Era como ver a Katniss antes de volverse la cara de la rebelión, pero con más glamour, obviamente.

Pero si con eso no era suficiente, la diva nos remató con otra joya. Una camisola de satén azul hielo, con encaje floral negro, un escotazo y la espalda al aire. Con tirantes finitos y ese recorte en forma de diamante en el centro del torso, combinado con unos pantalones de mezclilla. ¡Y el fondo otra vez! Naturaleza, clima fresco… ¡Panem total! Parece que Dua Lipa también es fan de la saga, ¿o solo fue una coincidencia muy bien orquestada?

Sus seguidores encontraron más de un parecido con Katniss Everdeen y el Distrito 12. Si ya estábamos volviendo al universo de Los Juegos del Hambre con la nueva peli, que está basada en la obra de Suzanne Collins, Dua nos dio el empujón final. Así que, la pregunta es: ¿Dua Lipa está audicionando para un rol en el próximo 'Juegos del Hambre' o simplemente sabe cómo mantenernos hablando de ella? ¡Opiniones en los comentarios!