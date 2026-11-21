Espectáculos

El escenario de la mismísima Plaza San Francisco en La Paz fue testigo de una noche inolvidable. "La Peña de Paceña" se llevó a cabo ayer, viernes 20 de noviembre, y, según el titular de la cobertura, culminó con rotundo éxito tras hacer vibrar a todo el país. El objetivo era clarísimo: celebrar por todo lo alto los 140 años de Paceña y CBN, y vaya que lo lograron con una jornada llena de pura música y tradición. ¿Hay mejor forma de festejar un aniversario que con folclore del bueno? ¡Nosotros decimos que no!

Este encuentro fue más que un simple festival; se convirtió en una vitrina para los más grandes exponentes del folclore nacional. La música no solo sonó, sino que también transmitió ese orgullo boliviano que nos une, ofreciendo un recorrido increíble por los diferentes ritmos, canciones y expresiones que forman parte de nuestra identidad cultural. Esos momentos en los que uno siente que la piel se le eriza con cada nota, ¿saben? ¡Pura energía patria!

Y la cosa no se quedó solo en la plaza paceña, ¡para nada! Gracias a la magia de la televisión y el streaming, la fiesta llegó a cada rincón del país. Red Uno, la conocida emisora de TV de Bolivia, y Xona Streaming se aseguraron de que nadie se quede con las ganas. Llevaron cada presentación hasta las pantallas de sus seguidores. Así, daba igual si estabas en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz o cualquier otra región; con solo un click, podías ser parte de la celebración. Las plataformas digitales, como Reduno.com.bo y las redes sociales oficiales de Red Uno y Xona Streaming, fueron el pasaporte para disfrutar de una tarde y noche cargadas de música boliviana. ¡Realmente pensaron en todos!

El plato fuerte de la noche estuvo a cargo de una cartelera que reunió a reconocidos artistas. Estos talentosos músicos compartieron su arte tanto con el público presente como con la multitud virtual que seguía la transmisión. Y para el cierre, ¡la cereza del pastel! Los Kjarkas fueron los encargados del gran cierre de la noche. ¿Quién no ama cantar a todo pulmón con Los Kjarkas?

Este evento demostró una vez más que el folclore boliviano tiene un poder increíble para unirnos y hacernos sentir orgullosos de lo nuestro. ¿Ya estás pensando qué canción folclórica vas a bailar este fin de semana para seguir la vibra?